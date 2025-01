Arne Slot is niet bang en laat twaalf (!) vaste krachten thuis voor Champions League-treffen tussen PSV en Liverpool

Liverpool treedt woensdagavond met een sterk gewijzigd elftal aan tegen PSV, zo is een daags voor het Champions League-affiche duidelijk geworden. Arne Slot laat liefst twaalf selectiespelers thuis, waaronder een aantal hele grote namen.

Het is een luxepositie die Liverpool zelf verdiend heeft in het miljardenbal. In de eerste zeven speelrondes van de competitiefase bleven the Reds foutloos en pakten ze dus de maximumscore van 21 punten.

Daarmee is Liverpool reeds verzekerd van een plekje bij de beste twee in de Champions League en heeft het amper reden om woensdag vol voor de drie punten te gaan. Zodoende kan Slot een groot deel van zijn vaste basisclique thuislaten.

De teammanager van Liverpool boekte daarom geen vliegtickets voor Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Trent Alexander-Arnold, Alisson, Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai en Luis Díaz.

Curtis Jones, Joe Gomez en Diogo Jota zijn geblesseerd en reizen sowieso niet af naar Nederland. Onder meer Cody Gakpo, die voor het eerst in actie kan komen tegen zijn oude werkgever, doet dat wel.

Lewis Steele, Liverpool-watcher namens Daily Mail, verwacht dat de ex-PSV'er zijn voormalig werkgever vanaf de aftrap pijn mag doen. Hij vormt de aanval vermoedelijk met Darwin Núñez en Federico Chiesa.

Het middenrif bestaat waarschijnlijk uit Tyler Morton, Trey Nyoni en Harvey Elliot, terwijl Conor Bradley, Jarell Quansah, Wataru Endo en Konstantinos Tsimikas de achterste linie vormen. Caoimhín Kelleher verdedigt zo goed als zeker het doel van Liverpool.

Hele selectie Liverpool: Wataru Endo, Darwin Núñez, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Harvey Elliott, Konstantinos Tsimikas, Andrew Robertson, Trent Kone-Doherty, Isaac Mabaya, Jams McConnell, Vítezslav Jaros, Caoimhín Kelleher, Amaro Nallo, Kieran Morrison, Jayden Danns, James Norris, Jarrel Quansah, Tyler Morton, Conor Bradley, Harvey Davies, Trey Nyoni.