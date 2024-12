VZ Team van de Week: Jordy Clasie, Noa Lang en 1 speler van Ajax

Speelronde 17 van de Eredivisie zit erop. PSV boekte een zege op Feyenoord (3-0), Ajax wist te winnen op bezoek bij Sparta Rotterdam (0-2) en AZ was te sterk voor FC Twente (1-0). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

PSV had zondag geen kind aan Feyenoord. De 35-jarige Ivan Perisic bewees zijn waarde door nog voor rust twee assists te geven. Ook Malik Tillman en Noa Lang wisten een plek te veroveren in het Elftal van de Week van Voetbalzone.

Uitgelicht

Wouter Goes en Jordy Clasie lieten zaterdagavond zien dat zij onmisbaar zijn voor AZ. Het duo vecht voor iedere meter en brengt het gif dat de Alkmaarders nodig hebben. De schitterende tackle van Clasie, die een grote schietkans voor Ricky van Wolfswinkel wist te voorkomen, was een van de hoogtepunten in het AFAS Stadion.

Waar Perisic tegen Feyenoord twee assists wist te geven, fungeerde Willem II-buitenspeler Nick Doodeman tegen NEC Nijmegen (4-1 winst) zelfs driemaal als aangever. Daardoor overwinteren de Brabanders knap in het linkerrijtje van de Eredivisie.

Het VZ Team van de Week: Jasper Schendelaar (PEC Zwolle); Wouter Goes (AZ), Joey Jacobs (Almere City), Jorrel Hato (Ajax); Nick Doodeman (Willem II), Jordy Clasie (AZ), Malik Tillman (PSV), Ringo Meerveld (Willem II); Ivan Perisic (PSV), Alessio Da Cruz (Fortuna Sittard), Noa Lang (PSV).