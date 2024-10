VZ Team van de Week: Hwang In-beom, Luuk de Jong en 1 speler van Ajax

Speelronde 8 van de Eredivisie zit erop. Feyenoord was in de topper tegen FC Twente met 2-1 te sterk, PSV won met dezelfde cijfers van Sparta Rotterdam en Ajax kwam pas laat langs FC Groningen (3-1). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Davy Klaassen maakte zondag zijn bijnaam waar. Mister 1-0 was na 21 minuten het eindstation van een prima aanval van Ajax. De Amsterdammers moesten vervolgens diep gaan om de drie punten naar zich toe te trekken. Wout Weghorst toonde zich in blessuretijd een gouden supersub, terwijl ook Chuba Akpom een doelpunt meepikte.

Uitgelicht

Paxten Aaronson is al weken in vorm bij FC Utrecht. De Amerikaan was tegen RKC Waalwijk (3-2 winst) voor het tweede duel op rij trefzeker namens de Domstedelingen. Eintracht Frankfurt zal tevreden toekijken, daar Aaronson komende zomer terugkeert naar Duitsland.

Hwang In-beom is een absolute aanwinst voor Feyenoord. De 28-jarige middenvelder verdubbelde tegen Twente de voorsprong van de Rotterdammers met een droge knal van afstand. Hwang draagt zowel verdedigend als aanvallend zijn steentje bij en is daarmee zeer belangrijk voor Brian Priske.

Het VZ Team van de Week: Thomas Didillon (Willem II); Mats Deijl (Go Ahead Eagles), Rodrigo Guth (Fortuna Sittard), Jan Van Den Bergh (NAC Breda), Hugo Bueno (Feyenoord); Hwang In-beom (Feyenoord), Davy Klaassen (Ajax), Paxten Aaronson (FC Utrecht); Amar Fatah (Willem II), Luuk de Jong (PSV), Oliver Valaker Edvardsen (Go Ahead Eagles).