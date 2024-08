VZ Team van de Week: 5 spelers van PSV na zevenklapper in Almere

Het gros van speelronde 3 van de Eredivisie zit erop. Ajax, FC Twente, Fortuna Sittard en sc Heerenveen kwamen nog niet in actie, maar de overige zeven wedstrijden leverden uiteraard voldoende smaakmakers op. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

FC Groningen is nog altijd ongeslagen in de Eredivisie na de 0-0 remise met AZ in eigen huis. Het aantrekken van doelman Etienne Vaessen blijkt een gouden zet voor de promovendus. De 29-jarige Bredanaar keepte voor de tweede week op rij een puike partij en sleepte zijn eerste clean sheet van het seizoen in de wacht.

Uitgelicht

Couhaib Driouech had als vervanger van Noa Lang slechts een half uur nodig voor een doelpunt en twee assists tegen het machteloze Almere City. De pijlsnelle buitenspeler is zeker niet de enige PSV’er die wist te overtuigen. Ook Ryan Flamingo, Joey Veerman, Malik Tillman en Hirving Lozano zorgen ervoor dat PSV deze week hofleverancier is.

Ook Noah Ohio, spits van FC Utrecht, was als invaller goud waard voor zijn club. Met twee doelpunten in blessuretijd draaide de jeugdinternational het uitduel met NAC Breda (1-2 winst) volledig om. De ouderwetse bierdouche in het Rat Verlegh Stadion nam Ohio op de koop toe.

Het VZ Team van de Week: Etienne Vaessen (FC Groningen); Boyd Reith (Sparta Rotterdam), Ryan Flamingo (PSV), Joris Kramer (Go Ahead Eagles), Dean James (Go Ahead Eagles); Joey Veerman (PSV), Malik Tillman (PSV), Jesse Bosch (Willem II); Hirving Lozano (PSV), Noah Ohio (FC Utrecht), Couhaib Driouech (PSV).