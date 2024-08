VZ Team van de Week: 3 spelers van PSV; ook Ajax levert een uitblinker af

Speelronde 1 van de Eredivisie zit erop. Feyenoord wist niet te winnen van Willem II (1-1) en zag PSV, FC Twente, AZ en Ajax direct afstand nemen op de ranglijst. De club uit Eindhoven is samen met FC Groningen hofleverancier van het Elftal van de Week van Voetbalzone. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

PSV had zaterdagavond geen kind aan RKC Waalwijk (5-1). Middenvelder Richard Ledezma trad aan als vervanger van Jordan Teze, die afgelopen week een transfer naar AS Monaco probeerde te forceren. De 23-jarige Amerikaan vulde die rol uitstekend in en werd door PSV zelfs verkozen als Man of the Match.

Uitgelicht:

Dat Ajax zondag wist af te rekenen met sc Heerenveen (1-0), heeft vooral te maken met de individuele klasse van toptalent Mika Godts. In een stroeve wedstrijd wisten de Amsterdammers vlak voor rust de ban te breken, toen de Belg na een heerlijke passeeractie het overzicht bewaarde, om vervolgens Kristian Hlynsson te bedienen. Godts had zelfs twee assists kunnen hebben, maar zag Branco van den Boomen van dichtbij op de paal schieten.

De terugkeer van FC Groningen in de Eredivisie kan worden bestempeld als geslaagd. De Portugese aanvaller Rui Mendes leverde met een doelpunt en een assist een grote bijdrage aan de 4-1 zege op NAC Breda. Ook talent Jorg Schreuders toonde zijn klasse door zijn rekening in de Eredivisie te openen.

Het VZ Team van de Week: Thomas Didillon (Willem II); Richard Ledezma (PSV), Marco Rente (FC Groningen), Alec Van Hoorenbeeck (FC Twente), Mitchell Dijks (Fortuna Sittard); Jorg Schreuders (FC Groningen), Malik Tillman (PSV), Joey Veerman (PSV); Alen Halilovic (Fortuna Sittard), Rui Mendes (FC Groningen), Mika Godts (Ajax).