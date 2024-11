VZ Team van de Week: 2 spelers van Ajax na absolute droomweek

Speelronde 11 van de Eredivisie zit erop. Ajax was in eigen huis met 3-2 te sterk voor PSV en Feyenoord won met diezelfde cijfers van AZ. Ook FC Twente pakte drie punten dankzij een 0-1 uitzege op Willem II. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

FC Utrecht blijft maar gaan. De club van trainer Ron Jans won zondagmiddag ruim van Sparta Rotterdam (1-4) en staat op de derde plaats in de Eredivisie. Middenvelder Victor Jensen hielp de Domstedelingen in het zadel door de openingstreffer te maken, terwijl de eveneens verkozen Mike van der Hoorn zorgde voor het slotakkoord op Het Kasteel.

Uitgelicht

Jordan Henderson heeft deze week bewezen een absolute sterkhouder te zijn in het Ajax van trainer Francesco Farioli. De Engelsman stelde zich in beide toppers op als een ware leider en had daarmee een belangrijk aandeel in de volle buit die werd verzameld tegen Feyenoord en PSV.

Koki Ogawa en Vito van Crooij waren zondagmiddag ongrijpbaar voor de defensie van FC Groningen. De aanvallers van NEC waren behoorlijk efficiënt tijdens de 6-0 vernedering in het Goffertstadion. Ogawa was goed voor twee doelpunten en een assist, terwijl zijn compagnon Van Crooij eenmaal wist te scoren en twee keer als aangever fungeerde.

Het VZ Team van de Week: Fabian de Keijzer (Heracles Almelo); Shawn Adewoye (Fortuna Sittard), Mike van der Hoorn (FC Utrecht), Jorrel Hato (Ajax); Brian De Keersmaecker (Heracles Almelo), Jordan Henderson (Ajax), Victor Jensen (FC Utrecht), Rosier Loreintz (Fortuna Sittard); Silvester van der Water (RKC Waalwijk), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Vito van Crooij (NEC Nijmegen).