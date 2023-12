VZ Team van de Eerste Seizoenshelft: Feyenoord en PSV domineren

De eerste seizoenshelft van de Eredivisie zit erop. PSV lijkt onverslaanbaar en staat met 48 punten uit 16 wedstrijden bovenaan. Regerend landskampioen Feyenoord kijkt, af en toe vol frustratie, toe hoe de Eindhovenaren wekelijks geen fout maken. Tegelijkertijd weten AZ en FC Twente een teleurstellend Ajax voorlopig achter zich te houden op de ranglijst. Dit is het VZ Team van de Eerste Seizoenshelft!

De redactie van Voetbalzone heeft op basis van de eerste seizoenshelft een elftal opgesteld met de best presterende spelers van de Eredivisie. Verder is gekozen voor PSV-trainer Peter Bosz als beste oefenmeester, terwijl twaalf spelers een eervolle vermelding krijgen op de reservebank.

Nick Olij (Sparta Rotterdam)

De 28-jarige Olij is een van de absolute sterkhouders in het huidige succes van Sparta. Na een knappe zesde plaats onder Maurice Steijn vorig seizoen, staan de Kasteelheren nu halverwege de Eredivisie op een keurige zevende plek. De fraaie reflexen van Olij houden niet alleen Sparta op de been, maar zorgen er ook voor dat hij in beeld is bij Oranje. In oktober ontving de Haarlemmer zijn eerste uitnodiging van bondscoach Ronald Koeman.

Yukinari Sugawara (AZ)

Zesvoudig international van Japan Sugawara (23) werd een aantal maanden geleden gelinkt aan een transfer naar Liverpool. Ergens is dat niet vreemd, daar de attractieve vleugelverdediger bij AZ wekelijks laat zien wat hij in zijn mars heeft. Sugawara is razendsnel, creëert veel kansen en wist dit seizoen al vier assists achter zijn naam te noteren. Door zijn contractduur (tot medio 2025) lijkt het erop dat Sugawara bezig is aan zijn laatste seizoen in dienst van AZ.

Dávid Hancko (Feyenoord)

De 26-jarige Hancko is misschien wel de meest constante speler in de Eredivisie. Bij zowel Feyenoord als Slowakije staat hij bekend als een minutenvreter, die bijna onmisbaar is voor zijn trainers. Hancko is een extra slot op de deur voor Arne Slot en speelt wekelijks een ruime voldoende. Met zijn goede traptechniek kan de mandekker ook aanvallend voor gevaar zorgen.

Olivier Boscagli (PSV)

Dat Boscagli er tot dusver in slaagt fit te blijven is een absolute zegen voor PSV. De linksbenige Monegask moest met de Eindhovense koploper pas zes tegentreffers incasseren, maar blinkt voornamelijk uit in zijn passing. Doordat Boscagli (26) vrijwel altijd de voorwaartse oplossing zoekt, is hij een absoluut wapen in de opbouw van Bosz, VZ’s Trainer van de Eerste Seizoenshelft.

Quilindschy Hartman (Feyenoord)

Door zijn goede spel bij Feyenoord groeide de 22-jarige Hartman in de afgelopen maanden uit tot international van Oranje. De goedlachse vleugelverdediger gaf dit Eredivisie-seizoen al vier assists, waarmee hij een grotere bijdrage leverde aan de doelpuntenproductie van Feyenoord dan Sergiño Dest tot dusver deed bij PSV. Hartman oogt nog volwassener dan in zijn debuutseizoen en is volgens Transfermarkt inmiddels 23 miljoen euro waard.

Hartman is sinds zijn debuut al bijna niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal.

Jerdy Schouten (PSV)

De terugkeer van Schouten (26) naar de Eredivisie is tot dusver uiterst succesvol te noemen. De in Spijkenisse geboren controleur wordt door Bosz niet alleen gebruikt op zijn favoriete positie, maar ook centraal achterin. Als centrumverdediger was Schouten een belangrijke troef voor Bosz in het cruciale uitduel met Feyenoord (1-2 winst) in De Kuip, een wedstrijd die voor PSV traditioneel gezien lastig is.

Joey Veerman (PSV)

De 25-jarige Joey Veerman heeft bijna een abonnement op het Elftal van de Week van Voetbalzone. De Volendammer strooit dit seizoen met heerlijke passes en heeft alleen in de Eredivisie al negen assists achter zijn naam staan. In het belangrijke uitduel met FC Twente (0-3 winst) noteerde Veerman de openingstreffer, waarmee hij PSV voor de zoveelste keer op sleeptouw nam.

Magnus Mattsson (NEC Nijmegen)

Wie de statistieken van Mattsson ziet, zou niet denken dat de Deen (24) voor een middenmoter in de Eredivisie speelt. De tweebenige aanvallende middenvelder was in de eerste zestien competitiewedstrijden verantwoordelijk voor negen doelpunten en vier assists. Mattsson is een potentiële goudmijn voor NEC, daar zijn marktwaarde volgens Transfermarkt naar 3 miljoen euro is gestegen.

Mattsson is met zijn productiviteit dit seizoen de grote man bij NEC.

Quinten Timber (Feyenoord)

Waar de 22-jarige Timber in het kampioensjaar van Feyenoord niet altijd tot de basiself van Slot behoorde, is hij na het vertrek van Orkun Kökçü een belangrijke schakel geworden op het middenveld van de regerend landskampioen. Timber verdedigt, passeert, zwerft, assisteert én scoort en is daarmee behoorlijk van waarde voor Feyenoord. Van alle Feyenoorders in dit elftal is Timber ontegenzeglijk de grootste verrassing te noemen, maar zijn uitverkiezing is zeker niet onverdiend.

Vangelis Pavlidis (AZ)

Het is nog maar de vraag of Pavlidis (25) na de winterstop in het shirt van AZ speelt. In Griekenland gaat men ervan uit dat de 36-voudig international mikt op een wintertransfer naar een Europese topcompetitie. In de eerste zestien Eredivisie-wedstrijden van dit seizoen was Pavlidis goed voor achttien doelpunten, waardoor hij in beeld is bij clubs uit de Bundesliga en Premier League. Voor AZ zou een vroegtijdig vertrek van de goaltjesdief een grote domper zijn.

Santiago Gimenez (Feyenoord)

De 22-jarige Gimenez, de Mexicaanse sensatie van Feyenoord, is net als collega-spits Pavlidis onomstreden in dit VZ Team van de Eerste Seizoenshelft. Het duo dwingt de redactie van Voetbalzone met hun prestaties om te kiezen voor een systeem met twee spitsen. Gimenez staat net als Pavlidis op achttien doelpunten in de Eredivisie en kan na de winterstop een aantal bijzondere records verbreken bij Feyenoord.

Het is nog maar de vraag hoelang Pavlidis nog in Alkmaar actief is.

Het VZ Team van de Eerste Seizoenshelft: Nick Olij (Sparta Rotterdam); Yukinari Sugawara (AZ), Dávid Hancko (Feyenoord), Olivier Boscagli (PSV), Quilindschy Hartman (Feyenoord); Jerdy Schouten (PSV), Joey Veerman (PSV); Magnus Mattsson (NEC Nijmegen), Quinten Timber (Feyenoord); Vangelis Pavlidis (AZ), Santiago Giménez (Feyenoord).

De VZ Trainer van de Eerste Seizoenshelft: Peter Bosz

De reservebank: Lars Unnerstall (FC Twente); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Jorrel Hato (Ajax), Sergiño Dest (PSV); Sem Steijn (FC Twente), Willum Willumsson (Go Ahead Eagles), Ismael Saibari (PSV), Calvin Stengs (Feyenoord); Johan Bakayoko (PSV), Luuk de Jong (PSV), Brian Brobbey (Ajax).

Brobbey en Hato behoren tot de schrale lichtpuntjes bij Ajax dit seizoen.

