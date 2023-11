Vrouw Assaidi onder schot gehouden bij brute woningoverval in Abcoude

Vrijdag, 10 november 2023 om 12:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:07

Oussama Assaidi en zijn gezin zijn donderdagavond het slachtoffer geworden van een brute woningoverval, zo schrijft De Telegraaf. De voormalig speler van FC Twente, Liverpool en sc Heerenveen was op het moment van de overval zelf niet in de woning aanwezig. Zijn vrouw werd onder schot gehouden.

Volgens De Telegraaf heeft de dader, een man met een bivakmuts, donderdag rond 18:30 uur toegeslagen in Abcoude. Hij zou de partner van de oud-voetballer onder schot hebben gehouden en ondertussen hebben toegeslagen in de woning.

Bij zijn rooftocht door de woning zijn onder meer enkele kostbaarheden meegenomen. "Het rechercheteam is volop bezig met het onderzoek", laat een woordvoerder van de politie Midden-Nederland weten. "Het gaat om een man met een tenger postuur en een lengte van ongeveer 1.85 meter."

De politie is op zoek naar getuigen. "We hebben verschillende getuigen gehoord, maar als er mensen zijn die iets weten of gezien hebben, en nog geen contact hebben opgenomen, willen we ze graag spreken. Het kan best zijn dat iemand bijvoorbeeld heeft gezien dat een persoon op een scooter aan het slingeren was, of heel hard reed. Dat kan waardevolle informatie opleveren."

De overvaller heeft na zijn daad een toevallige passant met veel geweld van zijn scooter getrokken om er zo vandoor te gaan. Een politiehelikopter werd ingezet om de dader op te sporen, maar dat is tot dusver nog niet gelukt.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat Assaidi het slachtoffer wordt van kwaadwillenden. "Net voor de coronaperiode was dat ook al bijna gebeurd", vertelt een getuige aan De Telegraaf. "Hij was onderweg naar huis in zijn auto en zag bij aankomst enkele personen bij zijn straat staan die hij niet vertrouwde."

"Daarop is hij snel doorgereden. Alles wees op een poging tot carjacking, die hij net heeft weten te voorkomen. De mannen hebben nog geprobeerd het huis binnen te komen, maar zijn vrouw deed niet open." Assaidi beschikt naar verluidt over een Rolls-Royce Cullinan (500.000 euro), die hij heeft laten importeren uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Assaidi, die in 2020 een punt achter zijn loopbaan zette, speelde in de nadagen van zijn carrière in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al-Ahli, waar hij beschikte over een lucratief contract. In Nederland kwam hij uit voor FC Omniworld, De Graafschap, Heerenveen en FC Twente.