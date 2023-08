Vrijetrappenspecialist werkt aan zijn droom: ‘Basisspeler worden in De Kuip’

Donderdag, 31 augustus 2023 om 09:00 • Wessel Antes • Laatste update: 09:13

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Shiloh ’t Zand, het twintigjarige talent dat dit seizoen op huurbasis uitkomt voor FC Dordrecht. Het jeugdproduct van Feyenoord heeft nog altijd één ultieme droom: slagen in De Kuip. Aan de Krommedijk hoopt de Rotterdammer de komende elf maanden volwassener te worden.

Door Wessel Antes

De wieg van ’t Zand stond op steenworp afstand van De Kuip. Sterker nog: vanaf zijn balkon kan de rechtspoot de thuishaven van Feyenoord zien. In zijn jeugd waren de lichtmasten een motivatie om altijd alles te geven op het voetbalveld en de pleintjes van Rotterdam-Zuid, om zo ooit het heilige gras te mogen betreden. “Ik was vrijwel elke dag op straat te vinden. Vaak speelden we dan voetbal, maar af en toe ook basketball”, herinnert ’t Zand zich. “We hadden een leuke en sportieve groep jongens die altijd in de buurt te vinden waren, met onder meer Lutsharel (Geertruida, red.) en Crysencio (Summerville, red.). Voetballertjes uit Zuid.” Al op zijn zevende pikte Feyenoord ’t Zand op bij SC Maasstad Tediro, dat inmiddels samen met RVV DHZ en SV Lombardijen in een fusie is overgegaan op FC IJsselmonde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Toen mocht ik naar de overkant, naar Feyenoord, al had ik als klein mannetje nog niet door hoe bijzonder dat is”, aldus ’t Zand. “Later natuurlijk wel. Naarmate je ouder wordt, krijg je vanzelf het besef hoe groot de club eigenlijk is. Op een gegeven moment wordt alles serieuzer en ga je je ook verdiepen in de clubhistorie. Dan komt daar uiteraard een gevoel van trots bij kijken, maar ook de wil om te slagen bij Feyenoord.” Die wil ontwikkelde ’t Zand op een bijzondere manier. “Vanaf mijn dertiende of veertiende mocht ik van mijn moeder ook naar andere buurten toe om te voetballen, dus daardoor kwam ik nog vaker langs het stadion. Toen is mijn doel ontstaan: ik wil basisspeler worden in De Kuip. Daar werk ik nu elke dag hard voor, ook hier in Dordrecht.”

’T Zand verloor op jonge leeftijd zijn vader, wat voor de jonge Rotterdammer een extra motivatie vormt om zijn dromen achterna te gaan. “Hij is overleden toen ik heel klein was, waarna mijn moeder mij met alle liefde heeft opgevoed. Daarin kwam ik niets te kort. Ik ben het gewend om zonder vader te leven, maar zal altijd de extra kracht van boven voelen om mijn doelen te bereiken. Bij elke bijzondere gebeurtenis in mijn leven weet ik dat hij meekijkt. Bijvoorbeeld ook bij mijn eerste minuten in De Kuip vorig jaar.” ’t Zand kreeg vorig jaar tijdens een benefietduel met RKC Waalwijk (3-3) de kans om zijn officieuze debuut te maken. Arne Slot bracht de jongeling na rust in het veld als vervanger van Cyriel Dessers.

’t Zand (rechts) en zijn teamgenoten na de benefietwedstrijd voor Oekraïne tegen RKC.

“Dat moment was prachtig”, zegt ’t Zand. “Het stadion zat niet vol, maar alleen al van het loopje door de catacombe kreeg ik kippenvel. Vervolgens ga je het veld op en zie je duizenden mensen in zo’n groot stadion. Dat was indrukwekkend om mee te maken, een droom die uitkwam. Bijna alle jongens die opgroeien in Zuid willen zo’n wedstrijd spelen. Het was dan misschien geen officiële wedstrijd, maar voor mij voelde dat wel zo.” ’t Zand, die bij Feyenoord nog tot medio 2025 vastligt, wacht nog wel op zijn officiële debuut in de Rotterdamse hoofdmacht.

Bij Feyenoord bouwde ’t Zand een band op met meerdere jongens die hun debuut inmiddels hebben gemaakt. Mimeirhel Benita, Antoni Milambo en Gjivai Zechiël ziet hij als goede vrienden. Laatstgenoemde maakte zondag tegen Almere City (6-1 winst) zijn officiële debuut namens de Rotterdammers. “Daar heb ik enorm van genoten, het waren natuurlijk prachtige beelden. Iedere speler volgt zijn eigen weg naar het eerste elftal, met persoonlijke hoogte- en dieptepunten. Ook Gjivai heeft veel moeten laten om daar te komen. Of het voor mijzelf lastig is om geduldig te blijven? Eigenlijk niet, want ook ik volg mijn eigen pad. Alles op zijn tijd, ik wacht het geduldig af. Mijn moment komt nog wel.”

Hoewel ’t Zand altijd tot de grootste talenten van zijn generatie behoorde, speelde hij geen enkele jeugdinterland. De Rotterdammer was aanvoerder van meerdere jeugdelftallen van Feyenoord, maar werd nooit opgeroepen voor Oranje. “Ergens vind ik dat wel gek ja, maar vooral jammer. Ik heb vaak gehoopt dat mijn naam op zo’n KNVB-lijst kwam te staan, maar dat is er niet van gekomen. Het is voor mij een droom om voor het Nederlands elftal te spelen, dus hopelijk komt dat later nog.” ’t Zand kan vanwege zijn Surinaamse roots altijd nog voor Natio kiezen, maar is niet van plan die knoop snel door te hakken.

Dat ’t Zand van meerdere trainers het vertrouwen kreeg om de aanvoerdersband te dragen, heeft volgens de rechtspoot te maken met meerdere karaktereigenschappen. “Ik kan het eigenlijk altijd goed vinden met iedereen en geniet er dan ook extra van als er echt een teamgevoel heerst binnen mijn elftal. Ik ben geen schreeuwer, maar probeer met mijn spel het respect van teamgenoten af te dwingen. In de jeugd bij Feyenoord ging dat me goed af, waardoor ik met trots de band heb mogen dragen. Ook hebben meerdere trainers tegen mij gezegd dat ik leergierig ben. Ik ben een stille jongen, die veel nadenkt en observeert. Natuurlijk kan ik ook direct zijn indien dat nodig is, maar een leider hoeft niet altijd het hardst te roepen om belangrijk te zijn.”

’t Zand in duel met Jens Toornstra, op een training van Feyenoord vorig jaar.

In Dordrecht wil ’t Zand zich voor het eerst laten gelden als profvoetballer. Op 11 augustus liet trainer Michele Santoni hem debuteren in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (2-2), waarna hij nog tweemaal in actie kwam in de Keuken Kampioen Divisie. “Tijdens deze uitleenbeurt wil ik aan een groter publiek laten zien wat ik kan. Ik speel het liefst op 10, maar kan ook op beide flanken uit de voeten. Hoewel ik in de voorhoede bij voorkeur vanaf links speel, mocht ik tegen MVV (2-2, red.) afgelopen vrijdag voor het eerst in de basis starten als rechtsbuiten. Ik speel gewoon waar de trainer mij wil zien, zo simpel is het. Uiteindelijk wil ik hier belangrijk worden en mezelf ontwikkelen, daar draait het voor mij om.” ’t Zand hoopt zijn naam de komende periode vaker in de basiself terug te vinden.

In Rotterdam staat ’t Zand al te boek als vrijetrappenspecialist én die kwaliteit hoopt hij op korte termijn ook te tonen in het Matchoholic Stadion. “Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ik vind het altijd leuk om standaardsituaties te nemen, want ik heb in de jeugd bij Feyenoord al laten zien dat ik het kan. Ik heb dagenlang mijn traptechniek geoefend op veldjes in de buurt.” ’t Zand weet goed wat hij nog moet verbeteren. “Toch wel het omschakelen bij balverlies. Ik moet af van die treurmomentjes, vooral omdat de omschakeling in het spel dat Feyenoord en Dordrecht willen spelen heel belangrijk is. Dat is iets waaraan ik hard werk en dat steeds beter gaat.”

’t Zand is warm onthaald in de selectie van Dordrecht. “We hebben een vrij jonge groep, iedereen begrijpt elkaar wel. Ik ben goed opgevangen door de leiders hier. Jari (Schuurman, red.), Tim (Receveur, red.), Jop (van der Avert, red.) en Mathis (Suray, red.) nemen vaak het voortouw. Zij zorgen ervoor dat de groep zich goed voelt als geheel. Zelf heb ik inmiddels wel een band met iedereen”, aldus de Feyenoord-huurling, die met drie anderen aan de Krommedijk is gestald. Ook Guus Baars, Antef Tsoungui en Ilias Sebaoui spelen dit seizoen op huurbasis voor Dordrecht. Met generatiegenoot Baars speelt ’t Zand al jaren samen.

’t Zand (links) als invaller voor Malhory Noc (rechts) in het thuisduel met NAC.

Waar ’t Zand het tijdens de eerste twee speelronden moest doen met korte invalbeurten, stond hij tegen MVV afgelopen vrijdag wel in de basis. “Dat vertrouwen van de trainer was fijn. Zelf heb ik ook het gevoel dat het steeds beter gaat. Ik voel me inmiddels helemaal thuis hier en hoop echt te gaan vlammen. Ik ben nog allesbehalve zeker van mijn basisplaats, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Ik wil het team helpen met mijn rendement. Hopelijk mag ik het dit weekend weer laten zien tegen FC Emmen. Ik kijk uit naar de wedstrijd van vrijdag, aangezien het stadion daar ook fanatiek kan zijn. Dat vind ik sowieso wel een pluspunt aan het spelen in de Keuken Kampioen Divisie.”

Voor dit seizoen heeft ’t Zand een duidelijk doel. “Ik wil doelpunten maken en assists afleveren. Dit Dordrecht heeft genoeg kwaliteit om het linkerrijtje te halen, dus die ambitie moeten we ook uitspreken. Er zit echt voetbal in dit team. Het lijkt me mooi om mee te doen aan de play-offs om promotie, maar daar zullen we hard voor moeten vechten. Aan het einde van het seizoen hoop ik als een volwassen en betrouwbare speler terug te keren naar Feyenoord. Ik hoop opnieuw de kans te krijgen en mezelf dan te laten zien.” In de selectie van de Rotterdamse landskampioen ziet ’t Zand sterkhouder Geertruida als voorbeeld. “Hij heeft de weg bewandeld die ik ook voor ogen heb: als jongen van Zuid uitgroeien tot belangrijke kracht in Feyenoord 1.”

Geertruida en ’t Zand hebben door de jaren heen meerdere gesprekken gevoerd. “Lutsharel heeft heel veel vertrouwen in mij en zegt altijd dat ik de kwaliteiten heb om het te redden. Als iemand dat kan weten, is hij het wel. Nu is het aan mij om hard te werken en te laten zien dat ik het echt wil. Dan is alles mogelijk.” Waar ’t Zand zichzelf over vijf jaar ziet spelen? “Ik wil natuurlijk eerst De Kuip halen, maar uiteindelijk zou spelen in de Premier League of bij AC Milan een droom zijn. Waarom Milan? Ik weet niet waarom, maar die club heeft mij altijd gepakt. Ik heb veel wedstrijden van die club gezien, dus als ik dat zou kunnen bereiken zou dat heel mooi zijn. Je moet altijd groot dromen, anders gaat het sowieso niet gebeuren.”

Paspoort

Naam: Shiloh ’t Zand

Club: FC Dordrecht

Leeftijd: 20

Positie: Linksbuiten

Lengte: 176 cm

Wedstrijden: 3

Sterke punten: Vrije trappen, techniek, overzicht