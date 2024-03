Krijgt Feyenoord er een optie bij? ‘Denk dat Arne Slot bij mij gaat aankloppen’

Shiloh 't Zand werd onlangs verkozen tot Beste Talent van de Derde Periode in de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder van FC Dordrecht, dat hem huurt van Feyenoord, gaat tegenover Voetbalzone-verslaggever Labib Bitchou in op de prijs en zijn mogelijke kansen bij de regerend landskampioen.

't Zand kreeg de prijs vrijdag uitgereikt voorafgaand aan het duel tussen Dordrecht en FC Eindhoven (0-0). De moeder van de twintigjarige middenvelder overhandigde hem de trofee. "Het is natuurlijk een mooi moment als je moeder en je twee zussen het aan je mogen uitreiken en dat bij best wel een belangrijke wedstrijd. Een mooie prijs toch? Voor het eerst betaald voetbal en het is natuurlijk prachtig dat je dan zo'n prijs mag winnen."

Afgelopen zomer werd besloten dat een uitleenbeurt aan Dordrecht een goede stap zou zijn voor de carrière van 't Zand. De huurling hoopt dat Feyenoord-trainer Arne Slot hem goed in de gaten houdt. "Of ik een berichtje van hem heb gehad? Nee, helaas niet", vertelt de geboren Rotterdammer. "Maar ik denk wel dat dat binnenkort gaat komen, als hij mijn wedstrijden kijkt. Ik denk wel dat hij bij mij gaat aankloppen, ja."

Eerder in de maand werd bekend dat 't Zand opgenomen is in de voorselectie het nationale elftal van Suriname, maar het talent mag ook voor Nederland uitkomen. "Het is prachtig dat je voor je vaderland mag uitkomen, maar ik heb mijn keuze nog niet gemaakt. Het is nu nog een beetje vechten tussen het Nederlands elftal en Suriname. We gaan kijken waar ik ga eindigen, maar ik focus me daar niet echt op. Ik focus me nu gewoon op dit seizoen en dan gaan we kijken wat ik later ga doen."

't Zand is al sinds zijn jeugd goed bevriend met Lutsharel Geertruida en Crysencio Summerville. Hij spreekt het tweetal nog regelmatig. "Met Summerville heb ik nog veel contact, maar ook met (Antoni, red.) Milambo bijvoorbeeld, met (Mimeirhel, red.) Benita, Geertruida. Allemaal een beetje uit dezelfde buurt. Via sociale media proberen we elkaar een beetje te steunen in de tijden dat het moeilijk is, ook buiten het voetbal om. We zijn er voor elkaar als het nodig is."

Geertruida voorspelde reeds dat 't Zand een toekomst in Feyenoord 1 heeft en ook de middenvelder zelf is hoopvol. "Ik denk dat ik veel stappen heb gemaakt, zeker vergeleken met het begin van het seizoen. Ik denk wel gewoon dat ik volgend seizoen klaar ga zijn voor Feyenoord 1, ja. We gaan het zien."

Feyenoord wil naar verluidt graag verlengen met het talent, dat in Rotterdam-Zuid momenteel nog een contract heeft tot medio 2025. "Ik heb daar nog niet echt goed over nagedacht", reageert hij op een vraag over zijn contractsituatie. "Ik probeer gewoon dit seizoen zo veel mogelijk te vlammen en dan gaan we kijken waar ik volgend seizoen ga eindigen."

