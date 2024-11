Vraagtekens bij keuze Ajax: 'Zou Michael Reiziger dat niet kunnen, wat Farioli kan?

Valentijn Driessen deelt de mening van Bert van Marwijk. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal schreef eerder deze week in zijn column voor De Telegraaf dat Ajax en Feyenoord voor een ‘trendbreuk’ hebben gezorgd door afgelopen zomer buitenlandse trainers aan te stellen.

Ajax koos voor de Italiaan Francesco Farioli als definitieve opvolger van interim-trainer John van ‘t Schip, terwijl bij Feyenoord de Deen Brian Priske het vertrek van Arne Slot moest opvangen. Zo staat er in Amsterdam voor het eerst sinds 1999 (Morten Olsen) een buitenlandse trainer voor de groep. In het geval van Feyenoord zelfs sinds 1991 met Gunder Bengtsson.

“Ik kan niet beoordelen hoe goed Farioli is, al kan ik wel zien dat hij het zeer naar behoren doet qua resultaten en ik kan me voorstellen dat ze bij Ajax blij met hem zijn. Je kunt ook moeilijk zeggen dat Ajax een verkeerde keuze heeft gemaakt”, schreef Van Marwijk, die vervolgens een kanttekening plaatste. “Los van Farioli vind ik het jammer dat daar nu niet een Nederlandse trainer zit. Nederland heeft altijd zoveel goede trainers voortgebracht en ik kan me niet voorstellen dat er in ons trainersgilde geen coach is die Ajax kan trainen.”

Driessen kan zich in de woorden van Van Marwijk vinden. “We hebben heel veel goede trainers en er worden ook heel veel goede trainers opgeleid", zegt de journalist in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Van Marwijk liet een lijstje zien, daar stonden Mark van Bommel, Phillip Cocu en Frank de Boer op. En Giovanni van Bronckhorst, die heeft nu dan wel onderdak gevonden bij Besiktas.”

“Dat zijn best trainers die veel hebben gepresteerd, ook met Nederlandse clubs. Maar die zitten nu allemaal op de reservebank en krijgen geen kans. Dat is doodzonde natuurlijk, want ze hebben echt wel de kwaliteiten om behoorlijke trainers te zijn, dat hebben ze eigenlijk al bewezen. En dan wordt er iemand uit Frankrijk gehaald, een Italiaan met anderhalf jaar ervaring", doelt Driessen op de keuze van Ajax om Farioli aan te stellen.

"Zou Michael Reiziger dat niet kunnen, wat Farioli kan?", vraagt Driessen zich vervolgens hardop af. "Met zijn Ajax-achtergrond. En als je ziet hoe hij op dit moment bezig is met Jong Oranje en wat hij al gepresteerd heeft in de eerste divisie, waar hij kampioen is geworden met Jong Ajax. Dan denk ik: doodzonde dat dat soort jongens geen kans krijgen bij een topclub.”



Mike Verweij haakt daarop in. De clubwatcher van Ajax stipt aan dat Reiziger in beeld was om in januari 2023 de bij de Amsterdammers ontslagen Alfred Schreuder op te volgen. "Maar toen werd er door Huntelaar gezegd: 'We willen toch iemand die er nog meer blanco instaat.' En dat was John Heitinga op dat moment. Reiziger had bij Jong Ajax gezeten én al op de bank gezeten bij het eerste elftal. En Heitinga was jeugdtrainer, dat schokeffect werd groter geacht."



Verweij geeft aan dat na het ontslag van Schreuder het voor Reiziger dé kans was geweest om trainer van de hoofdmacht van Ajax te worden. "Hij is ook met Bogarde gewoon kampioen van de Keuken Kampioen Divisie geworden en is echt wel een heel groot trainerstalent. Ik vond die column van Van Marwijk heel, heel interessant."