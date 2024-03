29-voudig international Oranje Leeuwinnen ook kandidaat voorzitterschap KNVB

Jeanet van der Laan stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de KNVB. Dat meldt de NOS maandagavond. Van der Laan speelde 29 interlands voor de Oranje Leeuwinnen en zat tot vorig jaar in de Tweede Kamer namens D66. Ze zal het in ieder geval gaan opnemen tegen Frank Paauw en Hans Nijland.

Momenteel is Just Spee nog voorzitter, maar hij stopt daar vanaf 1 juni mee om gezondheidsredenen. Daarom is de KNVB op zoek naar een opvolger, die tijdens de buitengewone bondsvergadering op 27 mei officieel kan worden benoemd.

Lange tijd was Paauw, de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, de enige kandidaat. Hij werd door het bondsbestuur van de KNVB voorgedragen, maar dat leidde tot kritiek bij veel voetbalsupporters.

Paauw toonde zich namelijk een voorstander van het verbieden van uitsupporters bij wedstrijd in het betaald voetbal. Ook wilde hij harde kernen weren bij wedstrijden, wat in de Nederlandse voetbalstadions leidde tot verschillende spandoeken tegen Paauw.

Zondagavond werd al bekend dat Nijland, voormalig algemeen directeur van FC Groningen, door het Supporterscollectief Nederland bij de KNVB is aangedragen om de strijd met Paauw aan te gaan. Een dag later stelt dus ook Van der Laan zich kandidaat.

“Nu ook Nijland zich kandidaat heeft gesteld is het speelveld veranderd en ik denk dat het goed is als ik me daarnaast positioneer”, legt ze uit. "Het spel is nog niet gespeeld. Ik denk dat ik een geschikte kandidaat ben: ik heb topsportervaring en heb ook veel politieke en bestuurlijke ervaring. Dat is belangrijk voor deze baan."

De 44-jarige Van der Laan speelde kwam dus ook in actie voor de Nederlandse voetbalvrouwen. Tussen 2001 en 2003 kwam ze als rechtsback tot 29 interlands.

