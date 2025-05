Mario Balotelli staat niet bepaald bekend om zijn discipline en daar zal de anekdote van voormalig Vitesse-verdediger Luca Caldirola geen verandering in brengen. De twee gingen gezamenlijk naar school, waar Balotelli in de schijnwerpers kwam te staan.

Balotelli bracht een deel van zijn jongere jaren door in de jeugdopleiding van Inter, net als onder meer Caldirola. “Mario had ongelooflijk veel talent, maar als hij op school kwam, stopte hij af en toe en zei: ‘Weet je wat, ik ga weg’”, deelt Caldirola bij OCW Sport.

“Hij stond op en liep gewoon weg!”, lacht Caldirola. De nu 34-jarige verdediger wist niet door te breken bij Inter, dat hem in het seizoen 2010/11 verhuurde aan Vitesse. Caldirola kende zijn hoogtijdagen bij Werder Bremen in de Bundesliga. Sinds 2021 speelt hij voor AC Monza, de al gedegradeerde hekkensluiter van de Serie A.

Balotelli (34) kende een rijke carrière, die veel rijker had kunnen zijn. De spits staat momenteel onder contract bij Genoa, al is hij door trainer Patrick Vieira uit de selectie gezet. Een conflict tussen Balotelli en de clubleiding zou daar de reden van zijn.

Caldirola kreeg bij Inter te maken met José Mourinho, die Inter in 2010 mede dankzij Wesley Sneijder de treble bezorgde. "Hij was fantastisch, maar niet de man die je op televisie ziet", verzekert Caldirola.

“Mourinho was een acteur, heel goed in het verleggen van de aandacht, maar het was heel leuk om met hem te werken.” Mourinho is één van de vele personen die een anekdote heeft gedeeld over Balotelli. Zo kreeg de spits tegen Rubin Kazan in minuut 46 zijn tweede gele kaart, nadat Mourinho hem veertien van de vijftien minuten in de rust smeekte om geen tweede geel te pakken.

Tot slot geeft Caldirola aan dat hij vroeger helemaal niet naar Inter wilde. "Een scout kwam naar me toe en wilde dat ik bij Inter zou tekenen, maar ik was een Milan-supporter, dus mijn eerste reactie was om tegen mijn vader te zeggen dat ik niet wilde gaan. Ik was zeven jaar oud, dus ze hebben me overtuigd."

"Ik begon als keeper, omdat mijn vader keeper was en mijn broer daar ook was begonnen, maar later werd ik spits. Mijn held als kind was Marco van Basten”, aldus Caldirola.