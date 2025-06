Dean Huijsen moet het ontgelden na ongemakkelijk interview op Ziggo Sport

Dean Huijsen was donderdagavond basisspeler tijdens de halve finale van de Nations League tussen Spanje en Frankrijk (5-4). De in Amsterdam geboren verdediger werd naderhand geïnterviewd door Bas van Veenendaal van Ziggo Sport, maar dat interview deed online nogal wat stof opwaaien.



“Dean wat een geweldige pot voetbal. Heb je genoten?” vraagt Van Veenendaal om het interview mee te beginnen. “Ja, zeker”, luidt vervolgens het korte antwoord van Huijsen.



Van Veenendaal probeert iets meer uit de jonge verdediger te krijgen en vraagt hem naar het bizarre scoreverloop van het duel. “Ja, was een goede wedstrijd. Ik ben blij dat we door zijn naar de finale. Ik kan niet klagen.”









Vervolgens gaat Van Veenendaal verder over het dansje dat hij deed na het doelpunt van Nico Williams. “Ja, die hadden we geoefend in het hotel.” Van Veenendaal: “Doen jullie dat vaker samen?” Huijsen: “Dit is de tweede keer dat ik hier kom, dus de eerste keer dat we iets samen deden. Het was wel grappig, ja.”



Tot slot vraagt de Ziggo-journalist nog of we Huijsen ooit in zijn loopbaan kunnen bewonderen in de Eredivisie. De kersverse Real Madrid-aankoop antwoordde daarop resoluut: “Nee.”



In de reacties onder de video van Ziggo reageren mensen negatief op het optreden van Huijsen voor de camera. “Wat een naar ventje is dit zeg!” Een ander reageert: “De Peter Bosz onder de voetballers, wat een acteur.”



"Wat een droogkloot zeg!" reageert weer een ander. "IQ standje kamertemperatuur" en "Fijne teksten", wordt er verder geplaatst.