Telstar-sensatie Youssef El Kachati heeft keuze gemaakt en gaat spelen in de Eredivisie

Youssef El Kachati blijft behouden voor de Eredivisie, zo weet ESPN te melden. De spits van Telstar heeft een akkoord bereikt met NEC Nijmegen en gaat een contract voor drie jaar tekenen.



Donderdag wist BILD te melden dat de onderhandelingen tussen Hannover 96 en El Kachati spaak waren gelopen, waardoor de spits nog kon kiezen tussen NEC en FC Twente.



El Kachati heeft dus gekozen voor de ploeg uit Nijmegen. Daar gaat hij spelen onder nieuwe trainer Dick Schreuder. In het Goffertstadion moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Koki Ogawa en Bryan Linssen.



El Kachati speelde een grote rol in het promotiesucces van Telstar. De in Leiden geboren speler maakte negentien doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie en was ook in de play-offs om promotie belangrijk met vijf doelpunten in zes duels.



El Kachati kwam in de zomer van 2023 over van Quick Boys. Toen hij jonger was, speelde hij in de jeugdopleidingen van Sparta Rotterdam en Westerlo.