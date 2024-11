Voormalig toptalent van Real Madrid (19) stopt met voetbal: ‘De waarheid is...’

Marc Cucalón (19) heeft zijn schoenen aan de wilgen gehangen. Dat laat de negentienjarige Spanjaard woensdag weten via Instagram. Het voormalig toptalent van Real Madrid kampte met een zware kruisbandblessure, die door een bacteriële infectie gecompliceerd werd.

Real Madrid pikte Cucalón in 2016 op uit de jeugdopleiding van Real Zaragoza. In de hoofdstad van Spanje doorliep de middenvelder diverse jeugdelftallen. In 2021 debuteerde Cucalón op zestienjarige leeftijd in de Youth League.

In 2022 sloeg het noodlot toe, toen Cucalón een zware kruisbandblessure opliep. Wegens een bijkomende bacteriële infectie slaagde hij er nooit in om volledig te herstellen van dit kwetsuur.

Via Instagram neemt Cucalón afscheid van het profvoetbal. “Ik kwam in de zomer van 2016 aan bij Real Madrid met een rugzak vol dromen. De waarheid is dat mijn leven volledig veranderde op 6 september 2022, toen ik zwaargeblesseerd raakte tijdens een Youth League-wedstrijd.”

“Na verschillende complicaties heeft die blessure me gedwongen de moeilijke beslissing te nemen om afscheid te nemen van voetbal. Tenminste van voetballen op de manier waarvan ik altijd gedroomd heb”, aldus Cucalón.

Cucalón kijkt terug op lastige jaren. “De afgelopen twee jaar heb ik fysiek en mentaal met al mijn macht geworsteld en alles geprobeerd om weer van deze sport te genieten, maar het is niet mogelijk geweest om ervan te herstellen.”

Cucalón is niet op zoek naar medelijden. “Ik denk dat ik bevoorrecht ben geweest om deel uit te maken van de beste club ter wereld en een droom te hebben geleefd. Ik heb geleerd en ben volwassen geworden als persoon en als speler.”

“Ik draag de rest van mijn leven de waarden bij me die mij zijn bijgeleerd als speler van Real Madrid. Die lessen zullen voor altijd deel uitmaken van mijn leven. Het is tijd om terug te kijken en dankbaar te zijn voor alle mensen die naast me stonden in deze reis”, besluit Cucalón, die afgelopen zomer uit zijn contract liep in Madrid.

In de reacties onder het bericht van Cucalón zijn steunbetuigingen te vinden van vele grote namen. Zo laat Real Madrid-legende Marcelo van zich horen. "Ik hoop dat het goed met je gaat jongen. Heel veel sterkte." Ook Aurélien Tchouaméni, een Koninklijke ster uit het heden, wenst Cucalón het beste toe.