Reiziger is heel duidelijk over mogelijke Ajax-clausule in contract met KNVB

Michael Reiziger zal Francesco Farioli niet opvolgen als hoofdtrainer van Ajax. De huidige bondscoach van Jong Oranje verlengde maandag zijn contract bij de KNVB tot medio 2027. Reiziger leek een serieuze kandidaat te zijn in Amsterdam nadat bekend werd dat Farioli na één seizoen vertrekt.

''We waren al een tijdje met elkaar in gesprek'', blikt Reiziger in Rondo terug op de onderhandelingen met de KNVB. ''En het hoge woord is er vandaag (maandag, red.) wel uitgekomen. Het waren goede gesprekken.''

''Ik werk heel fijn bij de KNVB. Ik kan er mijn ei kwijt, dat is belangrijk voor mij. Ik werk daar ook met veel kwaliteit. Dat zijn allemaal dingen die ik waardeer'', voegt de bondscoach van Jong Oranje daaraan toe.

Presentator Wytse van der Goot wil weten of Reiziger een ontsnappingsclausule speciaal voor Ajax heeft laten opnemen in de nieuwe deal met de KNVB. ''We gaan mijn contract niet helemaal bespreken'', antwoordt de trainer al lachend. ''Maar zo'n clausule zit er niet in.''

Van der Goot doelt daarmee op een clausule van Ronald Koeman tijdens zijn eerste periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Dankzij deze bepaling kon hij tussentijds vertrekken bij de KNVB en instappen bij zijn grote liefde FC Barcelona.

De presentator werpt daarna op dat Reiziger veelvuldig in verband is gebracht met Ajax. ''Ik hoor en lees het ook. Maar er is geen contact'', zo benadrukt de bondscoach van Jong Oranje.

Reiziger is met Jong Oranje in voorbereiding op het EK dat op 11 juni in Slowakije begint. Hij maakte maandagmiddag zijn definitieve selectie wereldkundig voor het eindtoernooi met groepsduels met Finland, Denemarken en Oekraïne.