Voormalig sterspeler van FC Groningen keert officieel terug in Eredivisie

Tjaronn Chery maakt het seizoen af bij NEC, zo bevestigt de Nijmeegse club via de officiële kanalen. De 35-jarige middenvelder wordt tot eind juni gehuurd van Maccabi Haifa, waar hij om privéredenen vertrekt. Daarmee keert Chery na circa achtenhalf jaar terug in zijn geboorteland. De geboren Hagenees maakte daar met name in het shirt van ADO Den Haag en FC Groningen al grote indruk.

NEC-trainer Rogier Meijer was vorige week na het bekerduel met Go Ahead Eagles (2-1 winst) glashelder over zijn transferplannen: er moesten een spits en een aanvallende middenvelder bij, die eventueel ook op de vleugels overweg kon.

Nu is laatstgenoemde vacature in ieder geval ingevuld. Chery tekent tot eind juni in het Goffertstadion, waar hij de naar Hellas Verona vertrekkende Elayis Tavsan opvolgt.

Technisch directeur Carlos Aalbers toont zich zeer verheugd met de komst van de ervaren linkspoot. "Met Tjaronn Chery halen we een speler in huis die direct zijn bijdrage aan het elftal kan leveren. Hij is topfit, speelde gisteren nog de bekerfinale met zijn club en is met zijn schat aan ervaring een absolute meerwaarde. We zijn blij dat we dit mede mogelijk hebben gemaakt en dat hij ons gaat helpen om onze doelstelling te halen", aldus Aalbers op de clubwebsite.

Een Eredivisie-icoon

Chery, die ook in de belangstelling van sc Heerenveen stond, speelde in mei 2015 zijn laatste Eredivisie-wedstrijd. Daarvoor had hij vier seizoenen lang voor creativiteit gezorgd namens ADO Dn Haag en FC Groningen.

In het noorden maakte de Surinaams international dusdanig veel indruk, dat Queens Park Rangers hem besloot vast te leggen. De Championship-club betaalde in de zomer van 2015 circa 2,34 miljoen voor Chery.

Na twee seizoenen in Engeland volgden avonturen bij het Chinese Guizhou Zhicheng, Kayserispor en Maccabi Haifa. In Israël is Chery sinds 2021 aanvoerder. Chery speelde in het verleden ook nog voor FC Emmen, RBC, SC Cambuur en FC Twente, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. De bekerfinale tegen Maccabi Tel Aviv ging woensdag overigens na strafschoppen verloren.

