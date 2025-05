Voormalig spelers NAC Breda doen oude club heel veel pijn, waardoor PEC bijna veilig is

PEC Zwolle heeft zich hersteld van de smadelijke 4-0 nederlaag tegen Feyenoord. De laagvlieger won op bezoek bij concurrent NAC Breda met 1-3. PEC stijgt door de belangrijke zege naar de veertiende plek in de Eredivisie en is officieus veilig. NAC staat zeven punten boven de zestiende plek, en stevent met drie duels te gaan af op lijfsbehoud.

Aan de kant van PEC zat Johnny Jansen niet op de bank vanwege ziekte. Zijn taken werden overgenomen door Henri van der Vegt. Dat bleek uiteindelijk niet slecht uit te pakken voor de Zwollenaren.

Bij NAC was met name de van Feyenoord gehuurde Leo Sauer zeer bedrijvig. De vleugelaanvaller kreeg enkele kansen, maar scoorde niet. Bij de bezoekers uit Zwolle was vooral Filip Krastev gevaarlijk voor het doel van NAC. Het was bepaald geen enerverende eerste helft en de fans van NAC waren dan ook zeer ontevreden toen het rustsignaal klonk.

Jan van den Bergh kreeg zijn elfde gele kaart, waardoor hij één duel geschorst is. PEC kwam sterk de kleedkamer uit en had pech toen Davy van den Berg de paal raakte. De 0-1 viel alsnog enkele minuten later. Younes Namli schoot raak in de linkerbenedenhoek. Vreugde in het Zwolse kamp en grote teleurstelling bij de NAC-aanhang.

NAC moest duidelijk herstellen van de tegentreffer en wist bitter weinig af te dwingen in aanvallend opzicht. PEC tankte vertrouwen na de 0-1 en verzuimde om de wedstrijd in Breda op slot te gooien. Bij NAC wisselde Carl Hoefkens erop los, maar de thuisclub ging er niet echt beter door spelen.

Het was uitgerekend voormalig NAC-speler Odysseus Velanas die na te zijn doorgebroken de verre hoek vond en de 0-2 liet aantekenen. Een mokerslag voor het ploeterende NAC, dat geen comeback meer wist te realiseren. Sterker nog: voormalig NAC'er Kaj de Rooij maakte er zelfs 0-3 van. Kacper Kostorz redde ver in blessuretijd de eer voor NAC.

Drie belangrijke en verdiende punten voor PEC, dat zo goed als zeker ook volgend seizoen Eredivisionist is. Voor NAC is het zaak om snel een keer te winnen, om zo lijfsbehoud definitief veilig te stellen.