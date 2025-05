Voormalig pupil velt hard oordeel over Van Persie: 'Daar heeft hij niet veel verstand van'

Mickey van der Hart verlaat Nederland en gaat verder in Zuid-Afrika. De Leeuwarder Courant meldt maandag dat de doelman (30) snel een driejarig contract tekent bij Cape Town City.

Van der Hart had al langer de wens om het avontuur in het buitenland aan te gaan. De bij sc Heerenveen vertrekkende keeper stond eerder drie seizoenen onder contract bij de Poolse topclub Lech Poznán.

Voor Van der Hart komt hiermee een einde aan een dienstverband van twee jaar in Friesland. Hij begon in 2023 met veel ambitie in het Abe Lenstra Stadion, maar mede door de concurrentiestrijd met Andries Noppert, die hij won én verloor, kwam de doelman tot slechts 36 optredens.

Van der Hart viel onlangs in tegen Feyenoord, toen Noppert geblesseerd raakte bij een botsing. Zijn laatste optreden was vorige week donderdag. Heerenveen verloor toen vrij kansloos met 4-1 van AZ in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal.

De aanwinst van Cape Town City praat maandag in de podcast van Omrop Fryslân over het soms turbulente seizoen in Heerenveen. ''Mijn meest bijzondere seizoen ooit en dat is een understatement, denk ik.''

Van der Hart doelt daarmee onder meer op de beschamende 9-1 nederlaag tegen AZ en het veelbesproken bekerduel met Quick Boys. Toenmalig trainer Robin van Persie besloot om Van der Hart te wisselen voor Noppert, die slecht inviel en een penalty weggaf. Mede hierdoor verloor Heerenveen met 3-2 en was het bekeravontuur vroegtijdig voorbij.

''Van Persie heeft niet heel veel verstand van keepers'', blikt Van der Hart terug op de gedenkwaardige bekeravond in Katwijk. ''Ik vond het een geforceerd moment. We hadden die wedstrijd na de 2-1 onder controle. Als die wissel niet had plaatsgevonden, waren wij doorgegaan. Dat was gewoon een tactische blunder. Al zal-ie dat zelf niet toegeven.''

Van der Hart kan er vier maanden later ook wel om lachen. ''Dat komt over tien jaar nog steeds terug. Ik hoop dat het een quizvraag wordt en ik daar een antwoord in word'', besluit de doelman met een kwinkslag.