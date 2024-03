Voormalig PSV'er Vertessen maakt eerste goal voor Union: harde knal in kruising

Yorbe Vertessen heeft zijn eerste doelpunt namens FC Union Berlin te pakken. De 23-jarige buitenspeler, die afgelopen winter overkwam van PSV, maakte de openingstreffer in het Bundesliga-duel met Werder Bremen. Daarmee legde hij de basis voor de overwinning van Union: de eindstand in de Duitse hoofdstad was 2-1.

Vertessen maakte de overstap van PSV naar Union in de hoop op meer speelminuten, maar moet het vooralsnog vooral doen met invalbeurten. Tegen Werder mocht hij het zaterdag wel vanaf de eerste minuut laten zien. Dat gold overigens ook voor verdediger Danilho Doekhi.

Vijf minuten na rust zette Vertessen zijn ploeg op 1-0. Via een verdediger van de bezoekers belandde de bal voor de voeten van de Belg, die de bal daarna verwoestend in de kruising knalde.

?????????? ?????????????????? ???? De oud-PSV'er jaagt de bal in het doel en maakt zijn eerste goal voor Union Berlin ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga ‚ÄĒ Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 16, 2024

Union was nog maar nauwelijks bekomen van de vreugde na de 1-0, of het stond al 2-0. Twee minuten na de goal van Vertessen verdubbelde Brenden Aaronson de score na een goede combinatie met Vertessen.

Zo had Vertessen naast zijn eerste doelpunt ook zijn tweede assist in Duitse dienst te pakken. En Union was ondertussen op weg naar een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie.

Toch werd het nog wel spannend. Mitchell Weiser tekende in de 63ste minuut voor de 2-1, door uit een corner raak te koppen. Verder kwamen de bezoekers echter niet.

Door de zege klimt Union naar de dertiende plek in de Bundesliga. Het gat met de nummer zestien, de plek die aan het eind van het seizoen nacompetitie betekent, is negen punten. Werder blijft ondertussen tiende.

