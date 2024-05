Voormalig Feyenoorder Edgar Ié reageert op bizar gerucht over ‘verwisseling’

Volgens Edgar Ié is het onzin dat hij zijn tweelingbroer wedstrijden heeft laten spelen namens Dinamo Bucharest. Dat zegt de dertigjarige verdediger in gesprek met het Franse L'Équipe. Ié en zijn broer Edelino hebben naar eigen zeggen smakelijk gelachen om de Roemeense berichtgeving van afgelopen weekend.

Afgelopen zondag bracht journalist Emanuel Rosu het opmerkelijke gerucht naar buiten. Volgens de Roemeense nieuwtjesjager dacht Dinamo Bucharest Ié te hebben binnengehaald, maar bronnen rondom de club meldden dat ze vermoeden dat niet Edgar maar Edelino is gekomen.

Volgens Rosu vond Dinamo Bucharest de situatie rond Ié erg vreemd om meerdere redenen. De Roemeense club hield volgens de journalist rekening met een persoonsverwisseling, omdat Ié plotseling geen Engels meer sprak. Eerder wist de club zeker dat hij die taal wel machtig is. Bovendien zou Ié volgens Rosu hebben geweigerd om zijn rijbewijs te laten zien.

Reactie Ié

Ié zelf heeft inmiddels gereageerd op het hoogst opmerkelijke gerucht. In een telefonisch gesprek metbenadrukt de voormalig verdediger van Feyenoord dat het omgaat. Ié begrijpt dan ook niet wie het nieuws over de mogelijke persoonsverwisseling heeft verzonnen.

“Dit verhaal is onzin”, lachte Ié. “Het is echt fake news. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Komt dit van journalisten?” Edelino Ié heeft volgens Edgar reeds een punt achter zijn voetballoopbaan gezet en woont inmiddels weer in Portugal. In januari stond hij nog onder contract bij het Poolse Tluchovia Tluchowo.

Edgar heeft zijn tweelingbroer Edelino ook gesproken over het gerucht. “Hij kon het niet geloven. We hebben erom gelachen en hij zei ook: ‘Weet jij waar dit vandaan komt?’ Het is echt een grappig verhaal.”

Ié is blij dat hij zijn verhaal heeft kunnen doen tegenover de Franse sportkrant. “Leg het alsjeblieft uit aan de mensen, want er wordt zoveel over gepraat. Ik had niet gedacht dat ik ooit zo in het nieuws zou komen. Het is in ieder geval beter om erom te lachen. Wat kan ik anders doen?”

Feyenoord

Edgar Ié is voormalig speler van onder meer Feyenoord, FC Barcelona, LOSC Lille, Trabzonspor en Basaksehir. Nadat zijn contract op 30 januari eerder dit jaar afliep bij laatstgenoemde club, maakte hij de transfervrije overstap naar Dinamo Bucharest. In Roemenië staat de teller tot dusver op vijf officiële wedstrijden, die hij naar eigen zeggen zelf heeft gespeeld.

Ié werd in Nederland bekend door zijn periode bij Feyenoord, dat hem in het seizoen 2019/20 huurde van Trabzonspor. Hij kwam in totaal tot negentien optredens in het shirt van de Rotterdammers. Vooral zijn onverklaarbare handsbal in het met 2-0 verloren uitduel met BSC Young Boys zal veel Feyenoord-supporters bijblijven.

