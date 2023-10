Het verhaal van 'de nieuwe Messiâ€™ die dit jaar aangaf te stoppen met voetballen

Het verhaal van 'de nieuwe Messi’ die dit jaar aangaf te stoppen met voetballen

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers. In deze rubriek wordt er wekelijks een speler uitgelicht. Deze keer aandacht voor de carrière van de Spanjaard Bojan Krkic.

Bojan is de zoon van een Servische vader en een Spaanse moeder. De voormalig aanvaller staat in 2007/08 bekend als een van de grootste talenten uit de voetballerij. Zo maakt hij in 2007 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor FC Barcelona onder trainer Frank Rijkaard. Hierdoor wordt Bojan op dat moment de op een na jongste debutant ooit voor Barcelona. Zo’n drie jaar daarvoor debuteerde niemand minder dan Lionel Messi al voor Barcelona. De vergelijking tussen Bojan en Messi wordt door velen al gemaakt, gezien het feit dat de twee ook nog eens verre familie van elkaar bleken te zijn.

Bojan blijft tijdens zijn dienstverband in Spanje aan speelminuten komen. In vier seizoenen speelt de kleine aanvaller maar liefst 163 wedstrijden, waarin hij 41 keer het doel weet te treffen. Uiteindelijk besluit trainer Josep Guardiola, die vanaf 2008 de leiding over de hoofdmacht van de Catalanen heeft, dat Bojan niet meer in zijn plannen voorkomt

Eerste vertrek uit Spanje

Zodoende vertrekt de aanvaller in de zomer van 2011 voor twaalf miljoen euro naar AS Roma, waar hij komt te spelen onder landgenoot Luis Enrique. In het seizoen 2011/12 speelt Bojan 35 wedstrijden voor de Romeinen. Ondanks de vele wedstrijden die hij speelt in zijn eerste seizoen in Italiaanse dienst, wordt er besloten om hem te verhuren aan een andere topclub in Italië. AC Milan zal de volgende club worden voor Bojan, die in 2008 nog vierde werd in de strijd om de ‘Golden Boy’ award.

Deze stap blijkt alleen geen succes te worden. In Milaan komt Bojan niet verder dan negentien optredens in de hoofdmacht van I Rossoneri. In deze optredens maakt de op dat moment 22-jarige schaduwspits slechts drie doelpunten en geeft hij twee assists.

Avontuur in Nederland

Na dit teleurstellende seizoen in Milaan biedt zijn eerste werkgever, FC Barcelona, hem een uitweg. De Catalanen halen het voormalig toptalent terug ‘naar huis’ voor zo’n dertien miljoen euro, om hem een paar dagen later te verhuren aan Ajax. In Amsterdam speelt de Spanjaard in totaal 32 duels en wint hij twee prijzen. Trainer Frank de Boer maakt echter niet altijd gebruik van de diensten van de huurling. Een vervolg in Nederland zit er dan ook niet in, Bojan keert na het seizoen 2013/14 terug naar Barcelona.

In Barcelona zijn ze op dat moment het vertrouwen verloren in hun jeugdproduct. Een terugkeer in de hoofdmacht zit er niet meer in voor ‘de volgende Messi’. Er wordt besloten om de aanvaller definitief te lozen. Voor een bedrag van maximaal twee miljoen euro vertrekt Bojan naar Stoke City, waar hij in de eerste seizoenshelft geregeld aan spelen toekomt. In januari 2015 slaat het noodlot toe voor de eenmalig international van Spanje. De aanvaller scheurt in het duel om de FA Cup zijn kruisband af. Een lange revalidatieperiode van zo’n negen maanden ligt in het verschiet. Na zijn herstel maakt Bojan in weinig wedstrijden meer de negentig minuten voor de Engelse club vol.

Verhuurperiodes

Vanwege het gebrek aan perspectief bij Stoke City wordt Bojan verhuurd. In januari 2017 huurt FSV Mainz de Spanjaard voor een half seizoen van de Engelsen. Dit halfjaar zal geen succes worden en na elf wedstrijden voor de Duitse club keert Bojan terug naar Engeland, waar hij meteen weer verhuurd wordt. Dit keer aan een club uit zijn thuisland, Spanje. Deportivo Alavés is de volgende werkgever voor de in Liñola geboren aanvaller. Het avontuur op bekende bodem wordt uiteindelijk een grote mislukking, daar Bojan in het seizoen 2017/18 verdeeld over alle competities slechts vijftien keer in actie komt voor Alavés.

Laatste avonturen

Na de twee verhuurperiodes keert Bojan terug naar Stoke City, dat inmiddels is gedegradeerd naar de Championship. In de Championship zal Bojan nog 21 keer in actie komen, alvorens hij besluit om op avontuur te gaan in verdere oorden. In augustus 2019 vertrekt de Spanjaard naar de MLS, waar hij gaat spelen voor CF Montréal. Hier staat het voormalig toptalent anderhalf jaar onder contract. In januari 2021 loopt de verbintenis bij de Canadese club af, waarna Bojan een halfjaar zonder club komt te zitten. Dit blijkt achteraf nog niet het einde van zijn carrière te zijn. De laatste club waar de kleine aanvaller zijn kunsten laat zien is het Japanse Vissel Kobe, waar op dat moment ook zijn vriend en oud-ploeggenoot Andrés Iniesta onder contract staat.

Bestuurlijke functie

Op 23 maart van dit jaar gaf Bojan op 32-jarige leeftijd aan definitief te stoppen met professioneel voetbal. Dit maakte hij bekend via een speciaal ingelaste persconferentie op het complex van Barcelona. Bij de Catalanen beleefde de voormalig voetballer zijn grootste successen en de samenwerking tussen beide partijen lijkt altijd goed te zijn verlopen, daar de voormalig voetballer inmiddels opnieuw werkzaam is bij de Spaanse topclub. Op dit moment bekleedt Bojan een bestuurlijke functie, waarin hij samenwerkt met trainer Xavi. In deze functie richt Bojan zich voornamelijk op jeugdspelers en spelers die op huurbasis ergens anders spelen. Daarnaast heeft hij plaatsgenomen in de sportcommissie van Barcelona, waar onder anderen president Joan Laporta en technisch directeur Deco onderdeel van zijn.