Volgend Duits icoon oppert Van Gaal als bondscoach; BILD ziet kansen toenemen

Woensdag, 13 september 2023 om 13:45 • Wessel Antes • Laatste update: 13:58

Bastian Schweinsteiger sluit zich aan bij de mening van Philipp Lahm en hoopt dat Louis van Gaal bondscoach van Duitsland wordt. Dat zegt de voormalig middenvelder van het Duitse elftal in gesprek met BILD, dat de kansen van de 72-jarige oefenmeester ziet toenemen. “De stemmen worden luider en luider dat een buitenlandse coach het voor het eerst in de geschiedenis van de DFB zou kunnen overnemen”, aldus de Duitse krant.

Duitsland verraste dinsdagavond door, na het ontslag van Hansi Flick, direct met 2-1 te winnen van Frankrijk. Interim-bondscoach Rudi Völler wil de voormalig succescoach van Bayern München echter niet definitief opvolgen en keert spoedig terug in zijn functie als technisch directeur van de DFB. BILD schrijft over een bijzondere ontwikkeling in Duitsland. “Als nieuwe bondscoach voor het EK 2024 in eigen land wordt er naast topfavoriet Julian Nagelsmann veel gesproken over één naam: Louis van Gaal. De stemmen worden luider en luider dat een buitenlandse coach het voor het eerst in de geschiedenis van de DFB zou kunnen overnemen, zoals de Canadees Gordon Herbert die onze basketbalspelers onlangs wereldkampioen heeft gemaakt.”

De Duitse krant twijfelt er niet meer aan of Van Gaal een optie is, ook omdat hij een stuk goedkoper zou zijn dan topfavoriet Julian Nagelsmann. Van Gaal is transfervrij en kan direct aan de bak, terwijl de DFB geld schuldig is aan Bayern wanneer het Nagelsmann aanstelt. Tijdens zijn laatste dienstverband in München verdiende Nagelsmann meer dan het dubbele salaris dat Van Gaal ontving als bondscoach van Nederland. Daarnaast deed Völler dinsdag uitspraken die lijken te verwijzen naar Van Gaal. “Het is belangrijk dat het een Duitstalige bondscoach is en natuurlijk ook een 'topman'. Een echt goede coach moet het doen. Iedereen die genoemd is en nog niet heeft bedankt, het zijn allemaal toptrainers.”

Schweinsteiger

Waar Lahm eerder al zijn voorkeur uitsprak naar de ‘orde en structuur’ van Van Gaal, deelt zijn oud-teamgenoot Schweinsteiger die mening. “Voor die Mannschaft zou Louis van Gaal de beste keuze zijn om op korte termijn bondscoach te worden.” Lahm en Schweinsteiger kennen Van Gaal van hun gezamenlijke periode bij Bayern. Met de Amsterdammer aan het roer won der Rekordmeister eenmaal de landstitel, eenmaal de DFB-Pokal en eenmaal de Duitse Supercup.