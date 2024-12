‘Vitesse-uitblinker Miliano Jonathans kan Eredivisie overslaan en direct naar het buitenland’

KAA Gent en RSC Anderlecht hebben hun belangstelling in Miliano Jonathans kenbaar gemaakt, weet De Telegraaf. Eerder werd al bekend dat FC Twente, FC Utrecht, sc Heerenveen en Go Ahead Eagles in de markt zijn voor de twintigjarige aanvaller van Vitesse.

Jonathans is bezig aan een uitstekend seizoen bij het geteisterde Vitesse. De geboren Arnhemmer was in vijftien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie al negen keer trefzeker en gaf daarnaast vier assists.

Het lijkt erop dat Jonathans bezig is aan zijn laatste maand in het shirt van Vitesse. De hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie moet de linkspoot in januari verkopen om nog iets aan hem over te houden. Jonathans beschikt in Arnhem over een aflopend contract.

Na concrete interesse vanuit de Eredivisie kan Jonathans er nu ook voor kiezen om naar België te verhuizen. Recordkampioen Anderlecht wil de Nederlander dolgraag overnemen, terwijl ook Gent zijn komst wel ziet zitten.

Zodoende staat Jonathans deze maand voor een lastige keuze wat betreft zijn toekomst. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op slechts 500.000 euro, dus de verwachting is dat Vitesse weinig zal overhouden aan zijn vertrek.

Jonathans debuteerde in april 2022 op achttienjarige leeftijd in de Eredivisie. Inmiddels staat de teller pas op 37 officiële wedstrijden namens Vitesse. Jonathans miste het grootste gedeelte van het afgelopen seizoen wegens een zware kruisbandblessure.

Jonathans kan ook wat betreft zijn interlandcarrière kiezen. De Indonesische voetbalbond heeft hem benaderd en zou zijn dribbels graag in het nationale elftal zien. Het lijkt er echter op dat Jonathans nog geen definitieve keuze wil maken.