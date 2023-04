Vitesse profiteert optimaal van totale offday Cillessen en vernedert NEC

Zondag, 16 april 2023 om 14:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:35

Vitesse is zondag als winnaar uit de strijd gekomen bij de Gelderse derby met NEC: 1-4. De bezoekers uit Arnhem kregen in de eerste helft hulp van Jasper Cillessen, die er niet goed uitzag bij de 0-1 van Matus Bero en hopeloos faalde bij de 0-2 van Kacper Kozlowski. Ook na rust ging Cillessen gruwelijk in de fout bij een ingooi, al had hij toen geluk dat de goal van Bero uiteindelijk werd afgekeurd wegens buitenspel. Vitesse bereikt de grens van dertig punten en doet daarmee heel goede zaken in de strijd tegen degradatie.

De dramatische middag voor Cillessen begon in de 25ste minuut. Een schot van buiten de zestien van Bero leek niet onhoudbaar, maar desondanks vloog de bal in de rechterbenedenhoek: 0-1. Luttele minuten later was de verbijstering bij de NEC-fans helemaal compleet. Cillessen liet zich kort voor zijn doel de bal ontfutselen door Mohamed Sankoh, die Kozlowski vervolgens simpel van dichtbij zag binnentikken: 0-2. Elayis Tavsan had de spanning snel terug kunnen brengen, maar de aanvaller vond Kjell Scherpen op zijn weg. De Vitesse-goalie redde in de slotfase van de onderhoudende eerste helft ook nog bekwaam op een knal van Ibrahim Cissoko.

Jasper Cillessen de fout in tijdens de Gelderse derby: Vitesse leidt 0-2 in De Goffert! ??#necvit pic.twitter.com/QNQBFKnA1H — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2023

Cillessen bleef ook na rust een onzekere indruk maken. De ervaren doelman gooide de bal zomaar in de voeten van een Vitesse-speler en de fout leidde uiteindelijk zelfs tot een doelpunt van Bero, nadat Kozlowski de lat nog had geteisterd. De 0-3 werd echter geschrapt wegens buitenspel. Het werd ruim twintig minuten voor tijd nog erger voor NEC toen Bart van Rooij een eigen doelpunt liet noteren. Kort daarvoor had Lasse Schöne nog wel de paal geraakt uit een vrije trap. De thuisclub toonde nog wel enige veerkracht en het was Dirk Proper die voor de 1-3 zorgde met een afstandsknal die via de onderkant van de lat in het doel belandde. Vitesse loerde op de counter en had pech toen Sankoh op aangeven van Million Manhoef op de lat kopte.

Cillessen had in de slotfase geluk toen hij een schot van Manhoef losliet en er uiteindelijk een corner voor Vitesse kwam. De Arnhemmers maakten de middag voor NEC nog pijnlijker toen Ryan Flamingo voor de 1-4 tekende. Tavsan, die geel kreeg voor een harde overtreding, testte Scherpen nog een keer, maar voor de thuisclub viel verder niets meer te halen. Een fraai cadeau voor trainer Phillip Cocu, die opnieuw ontbrak vanwege het herstel van een operatie na een blindedarmontsteking.