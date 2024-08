Vitesse pakt op bezoek bij VVV-Venlo eerste punten van het seizoen, FC Eindhoven koploper

Vitesse heeft op bezoek bij VVV-Venlo de eerste punten van het seizoen gepakt. Het doelpunt van Miliano Jonathans bleek genoeg voor de overwinning in De Koel: 0-1. Ook Excelsior noteerde zijn eerste driepunter. In eigen huis werd De Graafschap makkelijk aan de kant gezet: 3-0. FC Eindhoven mag zich na de 0-3 zege op Telstar de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie noemen.

VVV-Venlo - Vitesse 0-1

Vitesse begon rommelig in Venlo en creëerde in de eerste helft nauwelijks kansen. Na 25 minuten kwam het goed weg, toen Mathijs Tielemans de doorgebroken Lasse Wehmeyer neerlegde. Er volgde slechts geel. Daarna was VVV-Venlo de enige ploeg die kansen wist te creëren.

Vitesse begon de tweede helft wel goed. Miliano Jonathans kreeg de bal op zo’n twintig meter van het doel aangespeeld en kon fraai uithalen: 0-1. Vervolgens kregen de Limburgers via Simon Janssen, Martijn Berden en Rick Ketting aardige mogelijkheden om de stand gelijk te trekken. Uiteindelijk werd er niet meer gescoord en haalde Vitesse de eerste punten van het seizoen binnen.

Excelsior - De Graafschap 3-1

Excelsior kreeg al binnen tien minuten twee grote kansen op de openingstreffer. Eerst stond de paal in de weg bij een poging van Jacky Donkor, daarna tikte Richie Omowora van heel dicht bij het doel naast. Na dertien minuten zorgde linksback Arthur Zagré toch voor de 1-0. Na een fraaie actie passeerde hij in twee instanties doelman Ties Wieggers. Na bijna een half uur spelen was De Graafschap dicht bij de gelijkmaker, maar na een kopbal van Rio Hillen op de lat, werd de bal in de herkansing van de lijn gehaald.

In de tweede helft begon Excelsior gevaarlijk met een schot op de lat van Lennard Hartjes. Na een uur spelen werd het toch 2-0 via Donkor, die een scherpe voorzet binnentikte. Even later kreeg De Graafschap de genadeklap en werd het ook 3-0, toen Omorowa een voorzet binnenkopte. Via Philip Brittijn zorgde De Graafschap nog voor de eretreffer in de blessuretijd: 3-1.

Roda JC Kerkrade - TOP Oss 0-0

In Kerkrade hoopte Roda JC de rug te rechten na de blamage van vorige week tegen Jong AZ (6-1 verlies). TOP Oss begon de wedstrijd als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. In de eerste helft kregen beide ploegen enkele kansen, maar echt genieten was het niet. Enrique Peña Zauner was het dichtst bij een doelpunt, maar doelman Mike Havekotte bleek de grote sta-in-de-weg. In de slotfase wilde Roda nog wel aanzetten, maar hield TOP Oss stand.

Telstar - FC Eindhoven 0-3

FC Eindhoven was de betere ploeg op bezoek bij Telstar en beloonde zichzelf halverwege de eerste helft met de openingstreffer. Hugo Deenen nam de bal fraai mee en jaagde de bal hard in de korte hoek langs doelman Ronald Koeman junior. Daarna kwam de ploeg uit Eindhoven enkele keren goed weg na pogingen van Zakaria Eddahchouri, die de lat raakte.

In de tweede helft maakte Deenen de avond nog mooier door een perfecte voorzet tot doelpunt te promoveren: 0-2. Daarna speelde Telstar weer aardig wat kansen bij elkaar, maar was het wederom FC Eindhoven dat scoorde via Boris van Schuppen: 0-3.

Jong FC Utrecht - Jong PSV 0-2

Jong PSV kende een uitstekende start in Utrecht, waar het al in de vierde minuut op voorsprong kwam. Tai Abed speelde diep op Emir Bars, die teruggaf op Abed en zag hoe de Israëliër de bal, via een Utrechts been, in de verre hoek werkte: 0-1.

Ook in de tweede helft schoot de ploeg van trainer Alfons Groenendijk uit de startblokken, wat in minuut 51 tot de verdubbeling van de Eindhovense voorsprong leidde. Een vlotte aanval rond de zestien van Jong FC Utrecht leek niets op te leveren, totdat de bal perfect voor de voeten van Jordy Bawuah viel. De Belg vond de verre hoek met een laag schot en tekende zo voor zijn eerste goal in het betaald voetbal: 0-2.

FC Den Bosch - Jong AZ 6-0

De thuisclub was na 45 minuten al klaar met het povere Jong AZ. Danzell Gravenberch stond na ruim een kwartier spelen op de juiste plaats om een vlot lopende aanval af te ronden: 1-0. Met pas 23 minuten op de klok verdubbelde Thijs van Leeuwen de Bossche voorsprong. Zijn knal van afstand rolde via de linkerkant over de lijn. De 3-0 kwam na een halfuur via Stan Henderikx, die een hoekschop onberispelijk binnenkopte.

Jong AZ had niets in te brengen in de eerste helft en mocht van geluk spreken toen Mees Laros de kruising teisterde. Byron Burgering haalde vijf minuten na de hervatting uit en zag zijn inzet in de benedenhoek vliegen: 4-0. De rode kaart van Jeremiah Esajas zorgde voor een complete vernedering voor de bezoekers, waarna Denzel Kuijpers de 5-0 en Hicham Acheffay de 6-0 op het bord zette.