Vitesse opnieuw in de problemen: bankrelatie dreigt te worden beëindigd

Donderdag, 14 september 2023 om 07:52

Vitesse bevindt zich in een lastig parket, zo schrijft De Telegraaf. De overname door de Common Group van de Amerikaan Coley Parry zorgt zowel voor financiële als beleidsmatige problemen. Daar komt bij dat de ING, de huisbankier van Vitesse, nu om de tafel wil met de club om inzicht te krijgen in de gehele organisatiestructuur en financiële banden.

Een van de vragen die ING heeft is in hoeverre Vitesse nog banden heeft met Rusland. De Arnhemse club was sinds 2010 in Russische handen met eigenaren Alexander Chigirinsky en Valeriy Oyf. Laatstgenoemde besloot afstand te doen van zijn aandelen en de schuld van 155 miljoen euro kwijt te schelden, maar omdat de overname nog niet is goedgekeurd door de licentiecommissie van de KNVB, zijn de banden met de Russische oligarch nog niet verbroken.

De kans bestaat dat ING de bankrelatie met Vitesse gaat beëindigen, mocht de club niet snel openheid van zaken kunnen geven over de exacte geldstromen. In dat geval bevinden de Arnhemmers zich opnieuw in een 'complexe situatie', daar alle clubs verplicht zijn om een geldige bankrekening te hebben. Gezien het verleden van Vitesse kan het vinden van een mogelijk nieuwe bank een hels karwei worden.

De Telegraaf heeft Vitesse om tekst en uitleg gevraagd, maar de club weigert inhoudelijk te reageren op de zaak. Wel bevestigt het op korte termijn in gesprek te gaan met de ING. De bank laat in een reactie weten openheid van zaken te willen omtrent mogelijke banden met Rusland. Alleen het hebben van een Russische eigenaar is niet per definitie een reden om de relatie te beëindigen, zo klinkt het.