Vitesse maakt identiteit aandeelhouders bekend

Vitesse heeft woensdag in een persbericht bekendgemaakt wie de nieuwe aandeelhouders van de club zijn. Het vijftal bestaat uit twee Amerikanen, twee Duitsers en een Italiaan. Daarnaast lichtte de club haar toekomstplannen verder toe.

Na een periode van onzekerheid, waarin Vitesse lange tijd op de rand van de afgrond balanceerde, kwam het afgelopen vrijdag met goed nieuws voor de club en haar fans. Vijf aandeelhouders, elk met een minderheidsbelang, namen de schuld van de Common Group van Coley Parry over en zetten deze om in aandelen. Dit besluit heeft de proflicentie van de club veiliggesteld, waarmee het voortbestaan van Vitesse gewaarborgd is.

Gedurende lange tijd werd er bewust weinig bekendgemaakt over de identiteit van de nieuwe aandeelhouders. Vitesse gaf destijds aan: “De nieuwe aandeelhouders kiezen er expliciet voor om zichzelf persoonlijk voor te stellen aan de achterban en stakeholders van Vitesse. Dit zal op korte termijn gebeuren. Tot dat moment blijven zij achter de schermen.”

Nu is het moment aangebroken en stellen de aandeelhouders zich voor. Het gaat om Dane Murphy, Flint Reilly, Timo Braasch, Leon Mueller en Bryan Mornaghi.

Dane Murphy

Murphy, voormalig profvoetballer, is met zijn bedrijf DMW Vista een van de aandeelhouders. Hij speelde onder andere voor New York Cosmos, VFL Osnabrück en D.C. United. Na zijn voetbalcarrière werd hij CEO van Barnsley FC en Nottingham Forest FC. Bij Forest promoveerde de club in zijn eerste jaar voor het eerst in 23 jaar naar de Premier League.

Flint Reilly

Reilly is een ervaren professional in de sportwereld, met een achtergrond bij de NBA, Liverpool FC en een toonaangevend Amerikaans sportmanagementbureau. Hij heeft zich vooral gespecialiseerd in commercie en sportsponsoring.

Timo Braasch

Braasch is Managing Director bij Global Investment Partners en een Duitse ondernemer die zich richt op strategische groei-investeringen en complexe probleemoplossing. Hij heeft ervaring in vastgoed, Duits MKB en Sport & Entertainment, zowel als investeerder als adviseur.

Leon Mueller

Mueller, eveneens een voormalig voetballer, werkt nu als ondernemer in Berlijn. Hij leidde succesvol het familiebedrijf in de automobielsector, dat uitgroeide tot een van de grootste mobiliteitsaanbieders van Berlijn. Daarnaast is hij mede-presentator van een voetbalpodcast en heeft hij sterke banden binnen de voetballerij.

Bryan Mornaghi

Mornaghi is een ervaren jurist en investeerder. De Italiaan heeft veel ervaring met overnames en juridische vraagstukken en heeft grote kapitaalcontracten onderhandeld met Nederlandse bedrijven in de offshore windsector.

Toekomstplannen

Vitesse heeft ook alvast een glimp van de toekomstplannen gegeven. “De beginfase wordt gebruikt om de club grondig te leren kennen, met aandacht voor de rijke geschiedenis, de clubcultuur en de rol die Vitesse speelt in de regio en maatschappij. De aandeelhouders zijn ook gestart met gesprekken met belangrijke stakeholders om een goed beeld van de huidige situatie te krijgen.”

“Wat al duidelijk is, is dat de aandeelhouders jong, ambitieus en realistisch zijn, met een duidelijke focus op het terugbrengen van Vitesse naar de top. Dit zal tijd kosten, maar de lange termijn is waar het om draait. Vitesse heeft de potentie om een zelfvoorzienende club te worden, waarbij niet alleen kortetermijnsucces centraal staat, maar ook de voortdurende ontwikkeling van de academie, spelers en organisatie”, laat de club weten.