Vitesse komt in persbericht met duidelijkheid over kans dat seizoen niet wordt afgemaakt

Vitesse heeft middels een persbericht gereageerd op het nieuws dat Guus Franke zich terugtrekt uit het overnameproces van de Arnhemse club. De zakenman maakte dat eerder op woensdag zelf bekend in een persbericht naar De Telegraaf. Volgens Vitesse komt het besluit als een verrassing.

Franke gaf in zijn persbericht aan dat Coley Parry, de grootste schuldeider van Vitesse, de miljoenenovereenkomst met Franke op 1 oktober heeft opgezegd. “Aangezien die overeenkomst een randvoorwaarde van de KNVB was om de Arnhemse club te redden, heeft Franke Vitesse vandaag geïnformeerd dat de overname hierdoor helaas van de baan is”, aldus Franke.

Vitesse heeft dat nieuws inmiddels bevestigd. “Het plotselinge terugtrekken van Franke komt heel onverwacht en ongelukkig uit voor ons allemaal”, aldus algemeen directeur Edwin Reijntjes. “We zitten vlak voor onze deadline met BDO omtrent onze jaarrekening. Dit moment en besluit helpt hierin niet mee!”

“We hadden daarnaast graag samen dit hoofdstuk af willen sluiten. Gewoon weer een voetbalclub willen zijn. Met een dergelijk besluit worden we weer terug in de tijd gegooid. Deze ontwikkeling vraagt opnieuw een hoop geduld en vertrouwen van de organisatie en haar achterban. Dat verdient niemand!”

Het afhaken van Franke betekent nu dat Vitesse op zoek moet naar een nieuwe grootaandeelhouder. Reijntjens: “In de afgelopen periode hebben meerdere potentiële kandidaten zich gemeld. We kunnen nu - met de tijd die ons rest - gericht deze gesprekken aangaan om tot een passende oplossing te komen.”

“Er ligt een zware verantwoordelijkheid bij ons, we zullen de tijd nemen om nu wel een geschikte opvolger te vinden. Daarmee willen we dit hoofdstuk nu voor eens en voor altijd afsluiten. We moeten het opnieuw samen doen, met iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt.”

Tot slot geeft Reijntjes nog aan dat het terugtrekken van Franke geen invloed heeft op het uitspelen van het seizoen voor Vitesse. “Dankzij het vangnet dat eerder door de Stichting Sterkhouders Vitesse Arnhem is opgezet, kunnen we het seizoen volledig afmaken. Dat zorgt er in ieder geval voor dat we een ietwat betere onderhandelingspositie hebben. In tegenstelling tot het vorige traject hebben wij nu niet te maken met een tijdsbestek van vier maanden, ons Russische verleden en het ontbreken van een licentie. Laten we dat dan maar als een soort van positieve ontwikkeling zien.”