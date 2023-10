Vitesse-defensie is klaar voor Gimenez: ‘Schoppen, heel hard schoppen’

Donderdag, 19 oktober 2023 om 10:52 • Wessel Antes • Laatste update: 11:28

Vitesse reist zaterdagavond af naar De Kuip voor het uitduel met Feyenoord. Vorig seizoen wisten de Arnhemmers die wedstrijd winnend af te sluiten, toen de Rotterdammers een midweek op Ibiza waren geweest om het al behaalde kampioenschap te vieren. Zaterdag zal het minder makkelijk worden, zo erkent ook het verdedigende duo van Vitesse in gesprek met De Gelderlander.

Feyenoord-spits Santiago Gimenez verkeert in topvorm, al zal hij het veld mogelijk betreden met een flinke jetlag. Na een interlandperiode met Mexico sluit de goaltjesdief deze week pas op vrijdag aan bij de selectie van Arne Slot. Ook reservespits Ayase Ueda had deze week interlandverplichtingen in Japan, waardoor hij waarschijnlijk eveneens niet okselfris is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nicolas Isimat-Mirin, Ramon Hendriks en Dominik Oroz zijn de drie meest gebruikte centrumverdedigers bij Vitesse, waarvan twee man het centrale duo gaan vormen in De Kuip. Zij krijgen de ondankbare taak om Gimenez af te stoppen. De Mexicaanse spits was in de eerste acht Eredivisie-wedstrijden al twaalf keer trefzeker.

Hendriks, die door Vitesse wordt gehuurd van Feyenoord, kent Gimenez goed van de trainingen bij zijn broodheer. “Santiago is echt een slimme spits. Hij past zijn loopacties aan de positionering van de verdedigers aan. Hij weet ook exact wanneer hij dicht bij het doel moet staan of juist moet uitzakken. Op die zaken moeten wij inspelen.” Toch denkt Hendriks dat hij Gimenez kan stoppen.

“Ik heb ook wel ideeën hoe hem uit te schakelen”, gaat de 22-jarige linkspoot verder. “Maar dat ga ik nu niet verklappen, haha. Duidelijk is dat we een-tegen-een-situaties moeten voorkomen. Die kunnen dodelijk zijn. Als je compact staat, dicht bij elkaar, geef je altijd minder kansen weg.” Hendriks is al sinds 2017 verbonden aan Feyenoord.

Net als Hendriks kijkt Isimat-Mirin uit naar de duels met Gimenez. “Hij scoort aan de lopende band. Hoe hem af te stoppen? Haha, nou, gewoon schoppen. Gewoon heel hard schoppen. Nee, ik maak een grapje. Haha. We moeten gewoon alles geven. We zullen de beelden goed bestuderen en een strijdplan bedenken.”

De wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse wordt zaterdag om 21:00 uur afgewerkt. Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft de leiding over het duel, dat live te zien is op ESPN 2. Feyenoord hoopt dit weekend als nummer vier aansluiting te vinden bij FC Twente, AZ en koploper PSV. Vitesse kan een driepunter juist goed gebruiken om afstand te nemen van de onderste regionen.