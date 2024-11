Vitesse boekt in week van recordstraf sportieve opsteker in Keuken Kampioen Divisie

Vitesse heeft vrijdagavond eindelijk weer eens gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. Uitgerekend in de week waarin de noodlijdende Arnhemmers liefst 21 punten aftrek kregen, werd er met 2-1 gewonnen van Helmond Sport. Vitesse had al dertien wedstrijden niet meer gewonnen. Aan kop van de ranglijst beging FC Volendam een misstap (1-1 tegen Roda JC Kerkrade), waardoor koploper Excelsior kon uitlopen. De Kralingers wonnen met 2-0 van Jong Ajax en staan nu drie punten los op Volendam.

Vitesse - Helmond Sport 2-1

Vitesse moest in eigen huis proberen de enorme puntenstraf die het deze week kreeg te verzachten met een overwinning op Helmond Sport. Na een doelpuntloze eerste helft, waren het de bezoekers die in de 56e minuut op voorsprong kwamen. Een verre ingooi kwam voor de voeten van Mohamed Mallahi, die bekeken afrondde: 0-1.

Binnen een kwartier draaide Vitesse het echter volledig om. Miliano Jonathans profiteerde van een grote fout van doelman Wouter van der Steen. Invaller Andy Visser maakte minder dan een minuut na zijn entree binnen de lijnen de 2-1 namens de Arnhemmers. Mats Egbring zorgde er met zijn rode kaart voor dat Vitesse de wedstrijd met tien man eindigde, maar de drie punten werden over de streep getrokken. Daarmee staat Vitesse nu op een totaal van -12 punten in de Keuken Kampioen Divisie.

Excelsior - Jong Ajax 2-0

Via een vrije trap nam Excelsior al in de tweede minuut de leiding. Lance Duijvestijn legde de bal laag voor het doel, waarna Noah Naujoks hem met een handige voetbeweging verlengde. Via de binnenkant van de paal viel de bal binnen: 1-0. Na een klein half uur spelen maakte Duijvestijn er via een schot van achttien meter 2-0 van. Paul Reverson, de debuterende keeper van Jong Ajax, zal zich dat doelpunt aanrekenen, want de bal leek houdbaar.



ADO Den Haag - FC Emmen 2-1

In de zevende minuut opende Alex Schalk de score. De aanvaller van ADO schoot van zeventien meter bekeken binnen: 1-0. Binnen een minuut kwam FC Emmen weer op gelijke hoogte, door een uiterst knullig eigen doelpunt van Kilian Nikiema. De doelman van ADO tastte helemaal mis toen Julius Kade op hem afstormde met de bal. Vlak voor rust sloeg Schalk opnieuw toe, en opnieuw met een schot vanbuiten het strafschopgebied: 2-1.

FC Eindhoven - Jong PSV 1-0

FC Eindhoven was in de mini-Lichtstadderby veel sterker dan PSV, maar had moeite om dat in de score uit te drukken. Nadat Boris van Schuppen en Daan Huisman al respectievelijk paal en laat hadden geraakt, maakte Van Schuppen tien minuten voor rust de 1-0. De aanvaller schoot van een meter of twaalf binnen na een lage pass van Sven Blummel. In de tweede helft had Eindhoven de score moeten uitbouwen, maar de thuisploeg miste grote kansen. Evan Rottier ontfutselde in de 66ste minuut de bal bij Jong PSV-verdediger Emmanuel van de Blaak, maar kon het een-op-een met doelman Niek Schiks niet afmaken.

Roda JC Kerkrade - FC Volendam 1-1

Beide ploegen waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd, wat ook leidde tot kansen aan beide kanten. Toch was het Roda JC dat vijf minuten voor rust de voorsprong pakte. Rechtsback Jay Kruiver was mee naar voren gekomen en schoot overtuigend de 1-0 binnen.

FC Volendam stichtte in de tweede helft nog wel gevaar via met name Bilal Ould-Chikh, maar een resultaat leek er lang niet meer in te zitten. Totdat Henk Veerman drie minuten voor het einde toesloeg: 1-1. Met het gelijkspel ziet nummer twee Volendam koploper Excelsior uitlopen.

Telstar - SC Cambuur 2-2

Nadat Telstar in het eerste kwartier al enkele kansen om zeep had geholpen, kwam het na vijftien minuten toch op voorsprong. Na een goede actie van Zakaria Eddahchouri kon Youssef El Kachati afronden. Ook daarna had de ploeg weer grote kansen gemist, voordat het via El Kachati de voorsprong verdubbelde: 2-0. De spits stond aan het eind van een fraaie aanval.

Trainer Henk de Jong liet dat niet zomaar gebeuren en plaatste een dubbele wissel, waarna Cambuur voor rust nog de aansluitingstreffer maakte. Mark Diemers kon in de zestienmeter opendraaien en vond fraai de bovenhoek: 2-1. Lang zag het ernaar uit dat het daarbij bleef, totdat Remco Balk in extremis een punt uit het vuur sleepte: 2-2.