'Virgil van Dijk wil Liverpool inruilen voor droombestemming buiten Europa'

De toekomst van Virgil van Dijk is ongewis, daar hij bij Liverpool beschikt over een aflopend contract. Ondertussen komen er steeds meer geruchten naar buiten over een zomers vertrek van de 33-jarige centrumverdediger van de koploper in de Premier League.

Er is bij de verliezend finalist van de EFL Cup ook twijfel over het aanblijven van Trent Alexander-Arnold, begeerd door Real Madrid, en de Egyptische superster Mohamed Salah. Volgens de Engelse media is de kans zeker aanwezig dat Liverpool na dit seizoen afscheid neemt van drie bepalende spelers.

De Belgische transferjournalist Sascha Tavolieri is het niet ondenkbaar dat Van Dijk over enkele maanden vertrekt uit Liverpool. De Oranje-international zou echter geen trek hebben in een avontuur bij Al-Hilal uit Saudi-Arabië. De MLS, de Amerikaanse competitie, staat hoger op het wensenlijstje van de verdediger.

''Als liefhebber van de Amerikaanse cultuur zou de Nederlander dus dezelfde beslissing kunnen nemen als zijn vriend Kevin De Bruyne en van het einde van zijn contract gebruik kunnen maken om het exotische avontuur te beleven waar hij altijd van heeft gedroomd. Ver weg van de eisen van het leven als voetbalster in Europa'', schrijft Tavolieri in een opiniestuk over Van Dijk.

Van Dijk zou vorige week een eerste hebben gehad met Nasser El Khelaïfi, voorzitter van Paris Saint-Germain, en technisch directeur Luis Campos. Echte onderhandelingen tussen beide partijen zijn nog niet opgestart, al houdt de Liverpool-verdediger zijn opties open.

De ervaren verdediger richt zich voorlopig op het Nederlands elftal, dat in de kwartfinale van de Nations League moet zien af te rekenen met Spanje. Mocht Van Dijk in beide interlands in actie komen, dan staat de teller op 80 interlands in het shirt van Oranje.

''Of hij nou bij Liverpool bijtekent of bij een andere grote club... Dat is allemaal goed voor mij'', wil bondscoach Ronald Koeman vooral dat Van Dijk op topniveau blijft acteren. ''We zullen zien wat er gebeurt. En wat ik begrijp van Virgil is dat hij nog steeds het niveau zoekt waar hij nu op zit.