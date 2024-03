Vink zet geprezen Ajax-speler terug op aarde: ‘Hij moet hier sneller snijden’

Marciano Vink vindt dat Ajax niet hoeft te klagen met het behaalde punt tegen Fortuna Sittard (2-2). De analist vond de Amsterdammers te voorspelbaar voor de dag komen, en pas bij de invalbeurt van Brian Brobbey weer wat tekenen van leven vertonen. Ook wijst Vink meerdere schuldigen aan bij de 1-1 van Fortuna. Jordan Henderson, Diant Ramaj en de laatste tijd zo bewierookte Ahmetcan Kaplan worden uitgelicht.

Ajax kwam zondag vroeg op voorsprong – Kenneth Taylor schoot binnen na een fraaie rush – maar Fortuna draaide het na rust helemaal om. Via goals van Deroy Duarte en voormalig Ajacied Kaj Sierhuis namen de Limburgers brutaal de leiding in de Johan Cruijff ArenA.

Op de valreep zorgde Brobbey, die met het oog op donderdag buiten de basis werd gelaten, toch nog voor de 2-2 eindstand. Meer verdiende Ajax ook niet, aldus Vink.

"Vandaag was het gewoon heel traag", analyseert de oud-middenvelder bij ESPN. "Veel geschuif op het middenveld, passjes over vijf meter, er kwam gewoon geen tempo in de wedstrijd. Ajax heeft het een beetje over zichzelf afgeroepen."

Pas bij Brobbeys entree begon Ajax weer wat op te leven, zag Vink. "Ajax is vijftig procent minder zonder hem. Hij doet ook niet alles goed, maar er zit zoveel meer pit in deze jongen, waardoor het team op een of andere manier meer drang naar voren lijkt te krijgen. Daarvóór gaan alle ballen naar Henderson."

"Mannsverk speelt honderd keer op Henderson, iedereen die opkijkt speelt de bal naar Henderson... Dan is het weer geschuif in de breedte. In de diepte mis je dan de verrassing. Het is gewoon te voorspelbaar zonder Brobbey."

De goal van Duarte

Op de 1-1 wil Vink nog wat extra inzoomen. Drie Ajacieden speelden daarbij een twijfelachtige rol, vond hij. "Duarte komt voor Henderson en loopt gewoon vijf, zes meter bij hem weg. Kaplan mag eerder snijden naar Duarte toe, en Ramaj moet de korte hoek houden. Ik denk dat Ramaj gokt op een voorzet of dat hij echt verrast wordt door de snelheid van de bal. Het is ook een snoeiharde bal, maar als jij gewoon de korte hoek hebt, schiet hij recht op je af."