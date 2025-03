Vinícius Júnior hoort provocaties fans Atlético Madrid aan en komt dan met handgebaar

Vinícius Júnior heeft zich woensdagavond niet geliefd gemaakt bij de aanhang van Atlético Madrid. De Braziliaanse vleugelaanvaller ging bij zijn wissel in op de provocaties van het thuispubliek door de rivaal van Real Madrid er fijntjes aan te herinneren dat het winnen van de Champions League nog immer een utopie is voor Atlético.

Vinícius miste in het duel in de achtste finale van het miljardenbal een strafschop, tot groot genoegen van de supporters van Atlético. De buitenspeler werd in de verlenging van de Spaanse thriller naar de kant gehaald door trainer Carlo Ancelotti.

Bij de wissel van Vinícius zongen de fans van de thuisploeg over een strandbal, daarmee waarschijnlijk verwijzend naar de gemiste penalty van de sterspeler van Real Madrid. Vinícius reageerde door met zijn handen te gebaren dat Real Madrid de Europacup I/Champions League vijftien keer heeft gewonnen, en dat Atlético nog op nul staat.

Vinícius haalde ook na afloop van het Champions League-duel, door Real Madrid gewonnen na strafschoppen, zijn gram. Hij legde namelijk demonstratief zijn trainingsjas op de middenstip, om aan te geven dat De Koninklijke nog steeds de baas is in Madrid.

De vleugelspits van Real Madrid was nog niet klaar en reageerde ook nog op een fanaccount van de club op X. Daarop werd een foto getoond van fans van Atlético die middels een spandoek benadrukten dat het hun jaar zou worden in de Champions League.

''Dit jaar niet'', schreef Vinícius als reactie onder het bericht op X, wat ook weer tot de nodige verontwaardiging leidde bij de aanhang van de eeuwige rivaal uit Madrid.

Real Madrid staat dus in de kwartfinale van de Champions League, met Arsenal daarin als opponent. De Engelse grootmacht won over twee wedstrijden met 9-3 van PSV.