Vijf kandidaat speelsteden voor WK 2027 bekend: geen Alkmaar

De Belgische (KBVB), Nederlandse (KNVB) en Duitse (DFB) voetbalbonden hebben vrijdag hun gemeenschappelijke kandidatuur voor het WK vrouwenvoetbal 2027 aan FIFA overhandigd. Daarin valt onder meer te lezen wat de kandidaat speelsteden zijn.

De KNVB benadrukt in het persbericht dat het een 'duurzaam, compact en commercieel aantrekkelijk' WK wil organiseren. "Het WK voetbal in 2027 moet een toernooi zijn voor iedereen", aldus Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB.

"De hele wereld moet zich welkom voelen en een voetbalfeest kunnen vieren in een gastvrije, vriendelijke en veilige omgeving. BNG2027 (de naam van het bid, red.) is dé kans om vrouwenvoetbal in Nederland op de kaart te zetten, om geschiedenis te schrijven en om de wereld te laten zien waar we toe in staat zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook maakt de voetbalbond bekend wat de kandidaat speelsteden zijn. In Nederland gaat het om vijf steden. Brussel (Anderlecht), Charleroi, Genk, Gent, Amsterdam, Eindhoven, Heerenveen, Enschede, Rotterdam, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen zijn aangewezen als speelstad.

Grote afwezige in dit rijtje is Alkmaar (AZ). De OranjeLeeuwinnen speelden in het verleden al wel meerdere interlands in het AFAS Stadion. "De vijf steden – allen met een grote voetbalhistorie – zijn klaar om hun stadiondeuren open te zetten voor de wereldtop uit het vrouwenvoetbal en fans van over de hele wereld", zo valt er te lezen.

"De dertien clubs en steden hebben ervaring om internationale wedstrijden en/of grote evenementen te organiseren en willen van het WK in 2027 een succes maken. Doordat de afstand tussen de stadions maximaal driehonderd kilometer is, kunnen zowel de teams als de supporters het reizen tot een minimum beperken."

Uiteindelijk is het aan de FIFA om een definitieve knoop door te hakken over de speelsteden. Fans hebben bovendien de mogelijkheid om op 'iconische locaties' samen te komen om wedstrijden op grote schermen te bekijken. Welke plekken dat zijn wordt nog niet bekendgemaakt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties