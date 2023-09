VI-journalist licht absurde trainerscarrière van Peter Hyballa uit in tweet

Bart Frouws, (data)journalist bij Voetbal International, heeft middels een tweet de opmerkelijke trainerscarrière van Peter Hyballa uitgelicht. De Duitse oefenmeester werd woensdagochtend verrassend op straat gezet bij NAC, waardoor zijn tweede dienstverband in Breda erop zit. Nog geen jaar geleden (238 dagen) werd Hyballa aangesteld bij de Parel van het Zuiden. De tweet van Frouws laat zien dat korte dienstverbanden de trainer niet vreemd zijn. Enkel bij het Duitse Alemannia Aachen (439 dagen) en het Slowaakse DAC 1904 (536 dagen) was Hyballa langer dan een jaar in dienst.

De trainerscarrière van Peter Hyballa: Ramblers FC - 364 dagen Alemannia Aachen - 439 RB Salzburg II - 130 Sturm Graz - 343 N.E.C. - 297 DAC 1904 - 536 NAC Breda - 151 Wisla Kraków - 163 Esbjerg fB - 79 Türkgücü München - 64 AS Trencín - 45 NAC Breda (deel 2) - 238 — Bart Frouws (@bartf) September 13, 2023