Verweij vol ongeloof over Ajax-trainer Farioli: 'Ik vind dat écht niet kunnen'

Mike Verweij snapt er heel weinig van dat Francesco Farioli Ajax zondag op maar liefst zes plaatsen wijzigde tegen sc Heerenveen (1-0). De trainer deed dat met het oog op de return tegen Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League. Verweij heeft daar echter geen boodschap aan.

Farioli had basisplaatsen in petto voor Anton Gaaei, Dies Janse, Kristian Hlynsson, Branco van den Boomen, Sivert Mannswerk en Carlos Forbs. Onder meer Devyne Rensch, Jordan Henderson en Kenneth Taylor namen plaats op de bank.

"De keuzes werden waarschijnlijk gemaakt vanwege zijn obsessie met fitheid, want Farioli stuurde een veredeld tweede elftal het veld in", concludeert Verweij een dag na de 1-0 zege in de <i>Kick-off</i>-podcast van <i>De Telegraaf</i>

Verweij vindt het tegenover de fans en seizoenkaarthouders niet kunnen dat Farioli zoveel gevestigde namen op de bank zet. "Er zijn mensen die met twee, drie kinderen naar het stadion gaan. Die betalen veertig euro voor een kaartje, eten en drinken wat en kopen misschien nog wat in de fanshop."

"En dan zie je Ajax 2 voetballen tegen Heerenveen. Ik vind dat écht niet kunnen", laakt Verweij de handelwijze van Farioli tijdens de eerste wedstrijd van Ajax in het nieuwe seizoen in de Eredivisie.

Verweij was heel anders te werk gegaan. "Je kunt ook gewoon met je fitste elftal beginnen. En dan een halfuur vol gas geven en dan je sterspelers met het oog op Panathinaikos rust geven. Het is pokeren. Het pakt allemaal goed uit, dus Farioli krijgt het voordeel van de twijfel."

