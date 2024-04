Verweij onthult naam ‘die heel belangrijk gemaakt gaat worden’ binnen Ajax

Er komt komend seizoen een belangrijke rol voor Dave Vos binnen de technische staf van Ajax. Dat bevestigt clubwatcher Mike Verweij maandag in de podcast Kick-off. Hoewel men het intern nog te vroeg vindt voor het hoofdtrainerschap, lijkt een rol als eerste assistent zeer aannemelijk voor de huidig eindverantwoordelijke van Jong Ajax. Verder meldt Verweij dat Erik ten Hag nog altijd de droomkandidaat is om John van 't Schip op te volgen.

Een maand terug noemde de NOS Vos voor het eerst in één adem met de opvolging van Van 't Schip. Destijds zou er bij Ajax al getwijfeld worden 'of het niet te vroeg was' om de veertigjarige trainer door te schuiven.

Voor dit seizoen had Vos namelijk alleen nog ervaring als jeugdcoach en assistent. Inmiddels lijkt er een duidelijkere visie te zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hoewel Vos er goed op staat, durft de clubleiding het nog niet aan hem hoofdtrainer te maken. Wel beaamt Verweij dat Vos 'heel belangrijk gemaakt gaat worden'.

Dat blijkt uit het feit dat een nieuwe hoofdtrainer eerst moet kunnen leven met Vos' status. Zo ook Ten Hag, die nog altijd bovenaan het kandidatenlijstje prijkt in de Johan Cruijff ArenA.

De Haaksberger ligt echter nog altijd vast bij Manchester United, al neemt de druk toe. United-icoon Gary Nevile voorspelde al dat Ten Hags lot afhangt van eventuele FA Cup-winst. Mocht hij toch aanblijven, schakelt Ajax over naar een plan B. Het praat al met een buitenlandse kandidaat, wiens naam Verweij echter niet wil prijsgeven.

In ieder geval zullen er flink wat mutaties plaatsvinden in de Ajax-staf. Van't Schip schuift door naar de rol van Head of Coaching, terwijl assistent Hedwiges Maduro door kan als hoofdtrainer van Jong Ajax. Michael Valkanis en Richard Witschge vertrekken; Saïd Bakkati's toekomst blijft nog in het ongewisse.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties