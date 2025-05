Verweij onthult hoe Francesco Farioli wordt genoemd bij Ajax na plotseling vertrek

Mike Verweij velt vrijdag in Kick-Off van De Telegraaf een hard oordeel over de bij Ajax vertrokken Francesco Farioli. Daarnaast wordt uitgebreid gesproken over John Heitinga, de beoogde nieuwe hoofdtrainer in Amsterdam.

''Ajax had de opdracht om de technisch directeur in alles te steunen'', verwijst Driessen naar de aanstelling van Sven Mislintat in 2023. ''En als die technisch directeur zegt dat hij met een schone lei wil beginnen, en met een nieuwe trainer. Anders krijg je wat er is gebeurd tussen Marc Overmars en Marcel Keizer, die na een halfjaar weg moest.''

''Dan kan ik me voorstellen dat Edwin van der Sar op dat moment zei dat hij geloofde in Mislintat. Ja, ongelooflijk dat hij ooit in hem geloofd heeft. Want Van der Sar had zijn huiswerk veel beter moeten doen. Maar dat is dus de reden dat John Heitinga bij Ajax door de zijdeur is afgevoerd'', zo benadrukt Driessen twee jaar later.

''En niet omdat hij zo slecht was of slecht bij de spelers lag. Of dat hij slechte tactieken bedacht. En nu zijn er meer mensen binnen Ajax die weten hoe Heitinga heeft gefunctioneerd in die tijd. En die willen hem graag terug'', concludeert de chef voetbal aan de vooravond van de terugkeer van Heitinga in Amsterdam.

''En ik ben ook zeker voor mensen met een clubachtergrond, om die binnen te halen. Al blijf ik het wel een gok vinden. Maar iedere trainer bij Ajax is een gok'', aldus de sceptische Driessen.

''Waar de fans van Ajax aan voorbij gaan is dat Farioli Ajax met dit probleem opzadelt. Hij is goed in kansberekening en een slimme jongen. Hij heeft natuurlijk gezien dat er zeven Mislintat-aankopen terugkomen, en dat er sterkhouders verkocht worden'', haakt Mike Verweij in op het verhaal van Driessen.

''Bij Ajax vinden ze Farioli gewoon een wegloper. Die wist ook dat het minder zou worden'', spaart Verweij de vertrokken coach allerminst. ''Farioli denkt alleen aan zijn eigen CV, en dat is zijn goed recht. En daarom gaat hij nu weg, en heeft hij belachelijke eisen bij de Ajax-directie neergelegd. Hij stapt op met plaats twee en een Champions League-ticket.''

''En Heitinga en Keizer zullen in het begin alle zeilen moeten bijzetten om de boel op de rit te krijgen. En dat was onder Farioli ook gebeurt. Die had ook een andere selectie gekregen'', aldus Verweij.