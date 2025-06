'Ajax wilde recent basisspeler van AZ overnemen, maar schrok van torenhoge vraagprijs'

Ajax heeft recentelijk geïnformeerd naar de diensten van AZ-talent Kees Smit, zo weet transfermarktjournalist Mounir Boualin te melden. De Amsterdammers zijn geschrokken van de vraagprijs van de Alkmaarders en hebben de onderhandelingen niet geopend.

De aanvallend ingestelde middenvelder moet AZ een bedrag van meer dan vijftien miljoen euro opleveren. Bij dat bedrag willen de Alkmaarders pas om de tafel om een transfer te bespreken.

Ajax ziet daarom af van een deal, al is het geen uitgemaakte zaak dat Smit komend seizoen nog in het AFAS Stadion te bewonderen is. Volgens Boualin zijn meer clubs uit binnen- en buitenland geïnteresseerd in zijn diensten.

De geweldige prestaties van de negentienjarige spelverdeler op het jeugd EK, zullen daar aan bij hebben gedragen. Smit wist in alle groepsduels van Oranje Onder 19 te scoren.

Smit wist in de loop van vorig seizoen een basisplaats af te dwingen in het elftal van Maarten Martens. Het in Heiloo geboren talent scoorde na 18 optredens nog niet in de Eredivisie, maar vond wel al het net in de Europa League.

Ajax is dus op zoek naar een aanvallende middenvelder. Na het horen van de vraagprijs van AZ, lijkt de club door te schakelen naar een oude bekende: Eduard Spertysan.

Volgens ESPN kijkt Ajax nog altijd naar de Armeniër, waarmee de club al eens eerder in verband werd gebracht. Zijn verbintenis bij Krasnodar FK loopt door tot medio 2026, waardoor de club hem nu moet verkopen om nog geld aan hem te kunnen verdienen.