Verweij noemt alle spelers die Maurice Steijn wilde maar die Mislintat weigerde

Maandag, 4 september 2023 om 18:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:24

Mike Verweij weet welke spelers Maurice Steijn graag naar Ajax had willen halen. De trainer van de Amsterdammers sprak zondag na afloop van het duel met Fortuna Sittard (0-0) tussen de regels door zijn onvrede uit over de niet ingewilligde transferwensen, al gaf hij niet aan welke spelers gewild waren. Verweij komt maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf met een overzicht van alle namen die directeur voetbalzaken Sven Mislintat weigerde te halen.

“Johan Cruijff draait zich om in zijn graf als hij zoveel namen zou zien”, zo kondigt Verweij het lijstje met spelers aan die Steijn graag had willen halen. “Als je Sven Mislintat hoort praten, dan weet je gewoon dat het een geweldige spreker is. Hij windt ook bijna alle journalisten om zijn vingers, het lukt hem net niet bij iedereen. Maar dan verkoopt hij zóveel onzin.”

“Hij zegt onder meer dat Jerdy Schouten te duur was voor Ajax, maar volgens mij hebben ze veel duurdere spelers gehaald. Toen zei hij dat hij op dat moment te duur was, maar ook dat is onzin. Maar als je kijkt wat Ajax heeft gehaald voor 112,8 miljoen euro... zónder bonussen! Je haalt Forbs, een jongen die alleen in het tweede van Manchester City heeft gespeeld, terwijl je ook Noa Lang had kunnen halen. Lang is in beeld geweest en Maurice Steijn wilde hem graag, maar dat doen ze niet.”

“Steijn wilde graag Almada, kwam niet”, zo vervolgt Verweij zijn opsomming. “Voor Tahirovic had je Schouten kunnen halen. In plaats van Ávila en Sosa wilde Maurice Steijn Tagliafico halen. Steijn wilde Olij hebben, maar ze halen een keeper van acht miljoen euro uit Duitsland. Voor Medic had je Davinson Sánchez kunnen halen. Voor Gaaei kon je Dest krijgen en voor Mikautadze, Stengs. Voor Akpom Ziyech en voor Mannsverk, Van de Beek.”

“Als Mislintat gewoon een beetje naar Maurice Steijn had geluisterd, dan was hij voor 87 miljoen euro klaar geweest. Nu voor 112,8 miljoen euro, zónder bonussen. Dus hij had Sutalo nog kunnen halen naast alle spelers die ik al genoemd heb, en dan was hij voor 107,5 miljoen euro klaar geweest”, besluit de journalist. “Zonder Sutalo hadden ze nog 25 miljoen euro overgehouden voor extra salaris en hier en daar wat tekengeld.”