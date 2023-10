Verweij en Driessen weten welke keepers Koeman moet selecteren voor EK

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 13:15 • Siep Engelen • Laatste update: 14:07

Mike Verweij en Valentijn Driessen hebben bondscoach Ronald Koeman een duidelijke tip gegeven voor zijn EK-selectie. In de podcast Kick-off van De Telegraaf zijn de twee journalisten stellig over de keepers die voor Oranje mee moeten naar het EK in Duitsland van volgende zomer.

Als het aan Driessen ligt zou de eerste keuze moeten vallen op Bart Verbruggen. Ook Mike Verweij vindt dat de sluitpost van Brighton & Hove Albion de eerste doelman van Oranje moet blijven.

“Wat is het alternatief?”, vraagt Driessen zich af. “Justin Bijlow heeft al een hele tijd niet gespeeld. Zijn blessuregeschiedenis roept wel de nodige vragen op. Kun je wel altijd op Bijlow vertrouwen? De status die hij bij Feyenoord onder Arne Slot heeft, heeft hij nog niet bij Ronald Koeman.”

“Verbruggen heeft tegen de Grieken niets fout gedaan”, aldus Driessen. “Al kon dat ook niet echt, want zij wilden totaal niet aanvallen. Hij heeft geen enkele redding hoeven te verrichten.”

Verweij zag tegen de Grieken een heel duidelijk verschil in vergelijking met het duel van vorige maand tegen Ierland, toen Mark Flekken op doel stond. “Daar was het een en al paniek met die hoge ballen.

Dat lag ook aan de rommelige beginfase, daar word je als doelman niet heel zelfverzekerd van. Verbruggen straalde nu wel een bepaalde rust uit.”

Daarbij komen de heren tot een conclusie over welke keepers Koeman moet selecteren voor het EK in Duitsland. “Ik denk dat het heel logisch is als je Verbruggen, Flekken en Bijlow meeneemt”, aldus Verweij. “Als Andries Noppert het ineens weer heel goed gaat doen bij sc Heerenveen, maakt hij ook een kans. Dan zal het tussen die vier gaan.”