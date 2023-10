Verweij en Driessen schreeuwen om ontslagen bij Ajax: ‘Maar spaar de kroonprins’

Maandag, 30 oktober 2023 om 08:24 • Tom Rofekamp

'Er moet nu echt schoon schip gemaakt worden bij Ajax'. Dat is het oordeel van Mike Verweij na de ontluisterende 5-2 nederlaag bij PSV. Volgens de Telegraaf-journalist is de goede weg ingezet, maar moeten er nog vijf koppen rollen: die van Jan van Halst, Maurits Hendriks, Cees van Oevelen, Annette Mosman en Georgette Slick. Collega Valentijn Driessen is dezelfde mening toegedaan en hoopt tevens dat 'kroonprins' Hedwiges Maduro niet wordt weggestuurd.

Maduro, tijdelijk interim-trainer na het congé van Maurice Steijn, besprak zondag na het duel de bestuurlijke onrust in de Johan Cruijff ArenA. "Dat druppelt door naar beneden: naar de selectie en het veld. Als Ajacied doet dat me pijn."

Verweij is helder over wie die onrust mag worden aangerekend. "De vorige rvc-voorzitter Leen Meijaard, Chief Sports Officer Maurits Hendriks, interim-directeur Jan van Halst en de commissarissen Cees van Oevelen, Annette Mosman en Georgette Schlick", schrijft hij maandag in De Telegraaf. "Hoewel één belletje naar zijn vorige werkgever NOC*NSF voldoende was geweest om het niet te doen, kwam Meijaard op aanraden van Mosman met het onzalige idee Hendriks aan te stellen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is met name Hendriks die het moet ontgelden bij Verweij. De 62-jarige bestuurder krijgt de schuld van het technische wanbeleid sinds het vertrek van Marc Overmars. "De vacature van Overmars werd ruim een jaar niet ingevuld en diens taken werden ’waargenomen’ door de groentjes Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar én zelfs de zaakwaarnemer van Alfred Schreuder, Milos Malenovic. Tot overmaat van ramp gaf Hendriks Sven Mislintat – pas vier maanden in dienst – na het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar de ongelimiteerde creditcard van de club in handen."

Van Halst en de commissarissen worden vooral het gebrek aan controle op Mislintat verweten. Pier Eringa, die onlangs opstapte als RvC-voorzitter, vertelde aan het NRC dat er 'niet genoeg zicht' was op de Duitser vanuit de raad. "Dat is een doodzonde bij een beursgenoteerd bedrijf", aldus Verweij. "Het zou logisch zijn dat grootaandeelhouder de vereniging Ajax, die 73 procent van de aandelen bezit, half november geen decharge verleent voor het gevoerde beleid. Alleen dan is het mogelijk de verantwoordelijken hoofdelijk aansprakelijk te stellen."

Driessen: 'Spaar Maduro'

Ook Verweijs collega Driessen roept in zijn column om een ontslag voor het vijftal. Maduro, die maandag hoort of hij mag blijven, moet volgens de chef voetbal wél gespaard worden. "Zijn trainerscarrière is nauwelijks gestart of er zit vanwege Ajax al direct een lelijke kras op. Want onbeschadigd is Maduro niet uit dit ongekend korte avontuur als hoofdtrainer van Ajax gekomen. Hem is verweten over Steijn te lekken naar technisch manager Klaas-Jan Huntelaar en ESPN, waar hij eerder werkzaam was als analist."

"Het is niet uitgesloten dat hij sneuvelt omdat 'de kroonprins' heeft gefaald. Toch zou het het monster Ajax sieren om de onervaren Maduro als kind van Ajax te sparen en niet bij z’n eerste misstap te slachtofferen en zijn carrière in de knop te breken." Driessen noemt het sowieso een fout om Maduro door te schuiven. "Wie het ook heeft beslist, Louis van Gaal, Jan van Halst of Michael van Praag, de tijdelijke aanstelling van Maduro is een beleidsmatige misser. Maduro en Vos (tijdelijke assistent-trainer, red.) zijn het jeugdvoetbal nauwelijks ontgroeid en het is daarom niet verrassend dat Ajax als een B-juniorenelftal voetbalde bij PSV."