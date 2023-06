Verweij: ‘Die jongen kost zeven miljoen euro, die moet Ajax meteen halen’

Vrijdag, 2 juni 2023 om 19:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

Mike Verweij raadt Ajax aan om zich per direct te melden voor Vaclav Cerny. De journalist van De Telegraaf weet dat de 25-jarige rechtsbuiten voor ongeveer zeven miljoen euro weg mag bij FC Twente, terwijl de Amsterdammers behoefte hebben aan versterking op die positie. "Ajax moet zo'n jongen natuurlijk meteen terughalen", zegt Verweij in de voetbalpodcast Kick-off.

Cerny staat in zeer concrete belangstelling van VfL Wolfsburg, zo meldde De Telegraaf vrijdag al. Voetbal International voegt nu toe dat ook AZ gecharmeerd is van Cerny, die met liefst 13 goals en 11 assists in 32 wedstrijden terug kan kijken op een ijzersterk seizoen in de reguliere competitie van de Eredivisie. FC Twente maakt in de play-offs jacht op een voorrondeticket voor de Conference League en won donderdag de eerste halve finale met 1-2 van sc Heerenveen. Cerny maakte in Friesland het openingsdoelpunt.

Verweij denkt dat Cerny uitstekend zou renderen in Amsterdam. "Ajax is natuurlijk een koninkrijk voor een rechtsbuiten", vindt de clubwatcher, die een zwak heeft voor Cerny. "Die jongen is, en ik weet niet of dat heel moeilijk is, ongeveer 23 jaar achter elkaar tot talent van Tsjechië benoemd (in 2013, 2014 en 2015, red.), en bij Ajax was het ook een heel veelbelovend talent. Toen kwam die beruchte wedstrijd bij De Graafschap (in 2016, red.), waar Cerny een enorme kans op 0-2 miste. Anders was Ajax in het laatste jaar van Frank de Boer waarschijnlijk wél kampioen geworden." Door de 1-1 van toenmalig De Graafschap-middenvelder Bryan Smeets werd PSV destijds op de laatste speeldag kampioen.

De mislukte kampioenswedstrijd bleef Cerny in Amsterdam achtervolgen, weet Verweij. "De begeleiding vanuit Ajax was belabberd. Cerny woonde alleen in de P.C. Hooftstraat en werd aan de deur belaagd door boze supporters. Dat was behoorlijk intimiderend. Vanaf dat moment heeft hij amper nog een bal geraakt bij Ajax. Hij scheurde ook nog twee keer zijn kruisband. Het is fantastisch dat hij via FC Utrecht en FC Twente toch weer de top gaat aantikken. Je gunt die jongen het allerbeste."