Vertrek bij Ajax in de maak? ‘Interesse uit Engeland, Duitsland en Frankrijk’

Chuba Akpom weet nog niet waar zijn sportieve toekomst ligt. De Engelse spits bewees tijdens zijn debuutseizoen bij Ajax voornamelijk als supersub zijn waarde en was elke 74 minuten betrokken bij een doelpunt. Akpom heeft zich in de kijker gespeeld bij meerdere clubs en gaat komende zomer alle opties op een rij zetten.

In gesprek met De Telegraaf laat Akpom weten dat hij tevreden is over het afgelopen seizoen. “Want gezien de speeltijd die ik kreeg en de situatie bij Ajax denk ik dat ik op een goed seizoen kan terugkijken. Er waren veel moeilijke momenten, maar ik ben altijd positief gebleven. Daardoor heb ik mijn bijdrage kunnen leveren.”

Akpom maakte twee seizoenen geleden de nodige indruk bij Middlesbrough en kon vervolgens ook in de Premier League tekenen, maar koos uiteindelijk voor Ajax, waar hij vooral genoegen moest nemen met een rol als back-up achter Brian Brobbey.

De nieuwe directeur voetbal Marijn Beuker kondigde eerder tegenover De Telegraaf al aan dat hij duidelijkheid wil scheppen richting de selectiespelers. “Als je drie spitsen hebt die allemaal denken dat ze gaan starten, zoals wij hier hadden, is dat niet handig”, doelde Beuker op Brian Brobbey, Chuba Akpom en eerder Georges Mikautadze. “We gaan gericht zoeken, zodat we spelers ook een boodschap mee kunnen geven over de rol die zij krijgen in de selectie.”

Het is nog maar de vraag of Akpom een seizoen op het tweede plan opnieuw ziet zitten. Bovendien moet Ajax eerst verkopen om de selectie te versterken, waardoor een vertrek van de Engelse aanvaller reëel lijkt. Zelf tast Akpom nog in het duister over zijn sportieve toekomst. “Om eerlijk te zijn weet ik nog niet waar ik komend seizoen voetbal.”

“Er is veel interesse, maar dat is gezien de geringe speeltijd die ik kreeg en het aantal doelpunten dat ik maakte logisch”, vervolgt de spits. “Ik ben nu 28 en voel dat ik fysiek en mentaal op mijn best ben. Mijn doel is altijd zo hoog mogelijk en voor het best denkbare team te spelen.”

Akpom benadrukt andermaal dat hij goed in de markt ligt. “Ik sta er niet alleen goed op in de Premier League, maar er is ook contact met clubs uit Duitsland en Frankrijk. Maar ik heb nog een contract bij Ajax en misschien komt er wel een manager die het heel erg in mij ziet zitten. Wat er gebeurt zien we in de zomer.”

