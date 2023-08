Verratti kan PSG anderhalve week voor sluiten deadline mogelijk alsnog verlaten

Woensdag, 23 augustus 2023 om 11:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:25

Marco Verratti kan mogelijk alsnog naar het Midden-Oosten vertrekken, zo meldt Fabrizio Romano. Al-Arabi wil de dertigjarige middenvelder naar Qatar lokken en staat naar verluidt op het punt om een officieel bod neer te leggen bij Paris Saint-Germain. Verratti was vorige maand al persoonlijk akkoord met Al-Hilal, echter wist de Saudische topclub geen overeenstemming met de Parijzenaren te bereiken over de te betalen transfersom.

PSG is bezig met een grondige renovatie. De Franse grootmacht zag Lionel Messi, Sergio Ramos én Neymar al vertrekken en wil ook nog afscheid nemen van Verratti. RMC Sport schreef eerder al dat de controleur naar de uitgang van het Parc des Princes geduwd wordt. Hij staat niet op de officiële teamfoto, verschijnt niet meer op de training (enkel een individueel programma binnen) en heeft van PSG te horen gekregen dat hij mag vertrekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Saudi-Arabië leek voor Verratti de meest voor de hand liggende bestemming. De Italiaans international was zelfs al persoonlijk rond met Al-Hilal. Het meest recente bod van 45 miljoen euro werd begin deze maand door les Parisiens echter naar de prullenbak verwezen. PSG zou een belangrijke voorwaarde hebben gesteld aan het vertrek van Verratti, en eerder ook van Neymar, door alleen open te staan voor een definitieve transfer. Een huurperiode met (verplichte) optie tot koop is absoluut geen optie.

Mocht Verratti toch in het Parc des Princes onder contract blijven staan, dan wordt het zijn twaalfde seizoen met PSG. Hij kwam in de zomer van 2012 over van Pescara, waar hij de jeugdopleiding heeft doorlopen. In zijn tijd in Parijs speelde Verratti 416 duels, waarin hij 11 doelpunten wist te maken en 61 maal aangever was. Met PSG won de middenvelder onder meer 9 landstitels.