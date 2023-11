Vermoedelijke XI PSV: dit elftal moet Bosz cruciale zege in Sevilla bezorgen

Woensdag, 29 november 2023 om 08:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:20

PSV speelt woensdagavond een cruciale uitwedstrijd in en tegen Sevilla. Om 18:45 uur vangt het Champions League-duel aan in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Peter Bosz kan niet beschikken over Noa Lang. De linksbuiten maakte tegen FC Twente (0-3 winst) zijn rentree als invaller, maar heeft te maken met een terugslag.

Bosz zal door de afwezigheid van Lang weinig verrassingen in petto hebben voor Sevilla. De Eindhovenaren wisten alle dertien competitieduels van dit seizoen te winnen, waardoor de zestigjarige oefenmeester weinig redenen heeft om zijn basiself te wijzigen.

Walter Benítez verdedigt het doel, terwijl Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest de andere vertrouwde namen in de defensie zijn. Op het middenveld kiest Bosz voor Jerdy Schouten, Joey Veerman en Guus Til.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de voorhoede leek Bosz met een luxeprobleem te kampen, maar doordat er een streep door de naam van Lang is gegaan, worden de vleugels bezet door Johan Bakayoko en Hirving Lozano. Aanvoerder Luuk de Jong begint in de punt van de aanval.

Gezien het feit dat PSV drie punten meer heeft dan Sevilla én een beter onderling resultaat heeft dan RC Lens, kan het zich deze speelronde al plaatsen voor de achtste finales. Daarvoor moet het winnen in Sevilla en moet Arsenal later op de avond afrekenen met Lens.

Sevilla staat na vier speelrondes op slechts twee punten en moet zelf winnen om een aanzienlijke kans op overwintering in de Champions League te houden. De ploeg van trainer Diego Alonso zal dan een ander gezicht moeten tonen. In Groep B werd nog niet gewonnen, terwijl de Andalusiërs in LaLiga sinds augustus pas twee zeges wisten te boeken.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Vermoedelijke opstelling Sevilla: Dimitrovic; Navas, Badé, Ramos, Pedrosa; Soumaré, Rakitic, Fernando; Lukébakio, En-Nesyri, Ocampos.