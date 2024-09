PSV hervat de Eredivisie zaterdagmiddag met een thuiswedstrijd tegen NEC. De selectie van trainer Peter Bosz kampt hier en daar met de nodige pijntjes en blessures, waardoor de ploeg nog niet op volle oorlogssterkte aan kan treden. Het duel in het Philips Stadion begint om 16:30 uur en is live te zien op ESPN 3.



Walter Benítez zal onder de lat staan in het Philips Stadion. De Argentijn was in de interlandperiode aanwezig bij de nationale ploeg en maakte zoals verwacht geen speelminuten. In Eindhoven is hij wel de onbetwiste nummer één, ook nadat hij tot zijn eigen teleurstelling deze zomer niet vertrok uit Noord-Brabant.



In de verdediging is de naam van Rick Karsdorp niet terug te vinden. De nieuweling is er midweeks ook niet bij tegen Juventus, het team dat hij in zijn jaren bij AS Roma met grote regelmaat trof. “Hij komt van ver”, werd Bosz op de persconferentie geciteerd door het Eindhovens Dagblad.



“Rick heeft in april zijn laatste wedstrijd gespeeld en zal er tegen NEC en Juventus nog niet bij kunnen zijn. We bouwen hem voorzichtig op.” Een andere nieuweling, Adamo Nagalo, is wel van de partij. De international van Burkina Faso begint op de bank, daar Ryan Flamingo en Olivier Boscagli in het centrum van de defensie de voorkeur krijgen. Richard Ledezma is de rechtsback, Matteo Dams start op links.



Mauro Júnior, Fredrik Oppegård en Ismael Saibari zijn zo goed als hersteld van hun blessures en zitten zaterdag mogelijk weer bij de selectie. Noa Lang zal vermoedelijk ook in de selectie zitten, al ligt het niet voor de hand dat hij start. “We moeten ook bij hem goed oppassen. Hij komt terug uit een situatie waarin hij maanden geblesseerd is geweest.”



Op het middenveld lijken sterkhouders Joey Veerman en Jerdy Schouten gewoon inzetbaar. Eerstgenoemde moest zich wegens een blessure afmelden bij het Nederlands elftal, terwijl Schouten in de rust van het duel met Duitsland (2-2) in de kleedkamer achterbleef wegens lichte klachten. Bosz is optimistisch over hun inzetbaarheid. Zij lijken met Guus Til het driemansmiddenveld te vormen.



Til krijgt andermaal de kans zich te laten zien, daar Malik Tillman doorschuift naar de linksbuitenpositie. Op rechts staat Johan Bakayoko, die spits Luuk de Jong van bruikbare ballen moet voorzien.



NEC was vorig seizoen de enige ploeg die PSV in de Eredivisie, weliswaar in Nijmegen, wist te verslaan. In Eindhoven heeft NEC nog nooit weten te stunten. In de 45 officiële thuiswedstrijden die PSV tegen NEC speelde, won het er 40. Vijf keer werd het gelijk.



Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.