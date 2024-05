Vermoedelijke XI Olympiacos en Fiorentina: Grieken azen op 1ste Europese prijs

De Conference League-finale tussen Olympiacos en Fiorentina belooft een spektakelstuk te worden. De Grieken spelen hun eerste Europese finale, nota bene in de OPAP Arena van rivaal AEK Athene. Fiorentina verloor vorig jaar de eindstrijd van West Ham United en krijgt een nieuwe kans om zijn tweede Europese prijs ooit te winnen. De wedstrijd begint woensdagavond om 21:00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 1.

Olympiacos won zijn enige internationale prijs in 1963, toen de Balkan Cup werd veroverd ten koste van Levski Sofia. Een échte Europese prijs zat er nog niet in voor Thrýlos, al haalde het wel de kwartfinale van de Europacup II (1993) en Champions League (1999).

Trainer José Luis Mendilibar won vorig jaar nog de Europa League met Sevilla en kan Griekenland zijn eerste Europese prijs op clubniveau bezorgen. Panathinaikos kwam ooit heel dichtbij, maar de Europa Cup I-finale in 1971 tegen Ajax werd verloren door treffers van Dick van Dijk en Arie Haan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Konstantinos Tzolakis zal het doel verdedigen van Olympiacos. Rodinei, Panagiotis Retsos, David Carmo en Quini vormen de viermansverdediging. Quini wordt in de basis verwacht vanwege een blessure bij Francisco Ortega, die mogelijk niet fit genoeg zal zijn om te starten.

Het middenveld bestaat naar alle waarschijnlijkheid uit Chiquinho, Vicente Iborra en Santiago Hezze. Spits Ayoub El Kaabi, die met tien treffers de topscorer van de Conference League is, wordt geflankeerd door Daniel Podence (rechts) en Konstantinos Fortounis (links). Doron Leidner, Giulian Biancone en Bandiougou Fadiga ontbreken wegens blessures.

Fiorentina

Fiorentina was vorig jaar hard op weg naar een verlenging in de finale tegen West Ham, totdat Jarrod Bowen vlak voor tijd de 2-1 tegen de touwen schoot. Fiorentina maakt zich nu op voor zijn tweede Europese finale op rij en zijn zesde in totaal.

Van de vijf tot nu toe gespeelde Europese finales wist la Viola er één te winnen. In 1961 werd de allereerste editie van de Europacup II gewonnen ten koste van Rangers. Luigi Milan maakte in totaal drie van de vier Italiaanse treffers in de finale over twee duels (0-2, 2-1).

De Europacup I-finale in 1957 werd verloren van Real Madrid, terwijl de ploeg uit Florence ook de mindere bleek in de Europacup II-finales tegen Atlético Madrid (1962) en Juventus (1990). Vorig jaar ging het dus eveneens mis, in de Conference League-finale tegen West Ham.

Trainer Vincenzo Italiano kan tegen Olympiacos niet beschikken over de geblesseerde Riccardo Sottil, maar heeft verder iedereen tot zijn beschikking. Pietro Terracciano verdedigt het doel van Fiorentina. De viermansdefensie wordt gevormd door Dodô, Nikola Milenkovic, Lucas Martínez Quarta en Cristiano Biraghi.

Giacomo Bonaventura en Rolando Mandragora staan op het middenveld achter nummer 10 Lucas Beltrán. Vleugelspelers Nicolás González (rechts) en Christian Kouamé (links) moeten spits Andrea Belotti zien te bereiken.

Vermoedelijke opstelling Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Quini; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis.

Vermoedelijke opstelling Fiorentina: Terracciano; Dodô, Martínez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Beltrán, Mandragora; González, Belotti, Kouamé.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Welke club wint de derde editie van de Conference League? Olympiacos Fiorentina Stem Welke club wint de derde editie van de Conference League? Olympiacos 56% Fiorentina 44% Totaal aantal stemmen: 39 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties